Celstraffen tot 18 jaar geeïst voor liquidatiepoging Diemen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tussen 15 en 18 jaar cel geëist tegen vier verdachten van de mislukte liquidatie op de Amsterdamse crimineel Pjotr R. De vier waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de mislukte aanslag die plaatsvond in Diemen op 5 november 2015. De strafeis tegen een vijfde verdachte volgt later dit voorjaar.

De strafzaak is volgens het OM “uniek” omdat de verdachten al voor de mislukte aanslag werden gevolgd door de politie. De verdachten kwamen in augustus 2015 in beeld bij de politie na een verkeerscontrole. Daarbij werden toen een opmerkelijke combinatie spullen waargenomen waaronder gestolen nummerplaten. Daarna werd besloten om de telefoons van de verdachten af te luisteren en werd een auto voorzien van afluisterapparatuur.

Geen preventieve werking van straf

De verdachten hebben volgens het OM allemaal gekozen voor een leven in de misdaad. “Om die reden is het even voorspelbaar als zorgwekkend dat de verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht.” Over het motief is weinig bekend, al vermoedt het OM dat de verdachten huurmoordenaars zijn die “een klus deden”. Gezien de gewetenloze uitvoering van de liquidatie en het strafblad van de verdachten vreest justitie dat er weinig tot geen preventieve werking uitgaat van de straf.

Dat de verdachten zwijgen hoort volgens het OM bij de mores van het criminele milieu. “Ook in dit milieu kan carrière worden gemaakt”, stelt de officier van justitie. “Waar ze precies staan op de criminele carrièreladder weten we niet, maar het lijkt erop dat ze goed op weg zijn.” Volgens justitie handelen de verdachten berekenend. Zo zei een van de verdachten: “Als hij niet dood is gaan we niet lang zitten. Als hij dood is gaan we lang zitten, gap.”

Kopstuk mocromaffia in beeld

Naar verwachting doet de rechtbank pas in juli van dit jaar uitspraak. Dat heeft te maken met ziekte van de advocaat van een vijfde verdachte. Vermoedelijk wordt die zaak in juni behandeld en doet de rechtbank daarna uitspraak in de zaken tegen alle vijf verdachten.

Tijdens het onderzoek naar de verdachten is ook een vermoedelijke opdrachtgever in beeld gekomen. Het gaat om een Naoufal F., een Nederlandse Marokkaan die wordt gezien als een van de kopstukken van de zogeheten mocromaffia. Naoufal F. zit sinds begin dit jaar vast in Nederland nadat hij vorig jaar toevallig in Ierland werd aangehouden.

In het onderzoek naar de opdrachtgever spelen gegevens uit PGP-telefoons een belangrijke rol. Volgens het Openbaar Ministerie had Naoufal F. via een PGP-telefoon contact met een van de verdachten. Een eerste openbare zitting over de voortgang van dit onderzoek vindt vermoedelijk plaats in mei.