Berlusconi verkoopt AC Milan aan Chinese investeerder Li

Silvio Berlusconi, 31 jaar lang eigenaar/president van AC Milan, heeft de club donderdag verkocht aan de Chinese investeerder Li Yonghong voor 740 miljoen euro.

Na bijna een jaar onderhandelingen, die twee keer moesten worden gepauzeerd omdat Li de financiering niet rond kreeg, zijn rond twee uur ’s middags in Milaan de handtekeningen gezet onder de verkoop. Berlusconi zelf was daar niet bij, hij zou de nieuwe eigenaren vanavond op een diner treffen. In een weemoedige afscheidsbrief schrijft hij:

Ik geef vandaag, na meer dan dertig jaar, het eigendom en het voorzitterschap van AC Milan op. Ik doe dat met droefheid en emotie, maar ik weet dat het moderne voetbal, om op het hoogste niveau in Europa en in de wereld te concurreren, investeringen en middelen nodig heeft die niet alleen door één familie opgebracht kunnen worden. [....] Ik zal voor altijd de eerste de beste fan van AC Milan zijn, het team waar ik door mijn vader van ben gaan houden als kind, de droom die we samen hebben doen uitkomen.

Hoewel de verkoop niet als een verrassing komt, hebben fans, oud-trainers en oud-spelers met veel melancholie gereageerd. Onder Berlusconi, die bij zijn aantreden in 1986 koos voor aanvallend voetbal met de relatief onbekend trainer Arrigo Sacchi als trainer en het Nederlandse trio Van Basten-Gullit-Rijkaard als smaakmakers, heeft AC Milan vijf keer de Europacup 1, nu de Champions Cup, gewonnen.

Sacchi zei:

Milan 89 was het beste elftal ooit.

Oud-aanvoerder Franco Baresi:

Een legendarisch elftal, een cyclus die nooit te herhalen is.

Al eerder is stadgenoot en aartsrivaal Inter in Chinese handen gekomen. AS Roma is gered door een Amerikaanse investeerder. De meeste Italiaanse club staan er financieel veel minder gunstig voor dan de Spaanse, Duitse of Engelse clubs, onder andere doordat hun merchandising en de exploitatie van hun stadions veel minder ontwikkeld zijn.

Over de nieuwe eigenaar, de 48-jarige Li, is relatief weinig bekend. In een onderzoek naar zijn zakelijke imperium stuitte de Italiaanse financiële krant Il Sole 24 Ore de afgelopen weken via bedrijven die op zijn naam en die van zijn vrouw Huang staan, op een reeks holdings met onbekende eigenaren. Volgens Il Sole heeft Li vooral veel verdiend in de bouw en de verpakkingsindustrie en zijn zijn bedrijven samen ruim 500 miljoen euro waard.

Morgen komt de nieuwe clubleiding bijeen. Li, die voorzitter wordt, heeft gezegd dat er 100 miljoen euro is om op de transfermarkt deze zomer de selectie van AC Milan te versterken. Om de aankoopprijs rond te krijgen heeft hij volgens Italiaanse media 300 miljoen euro moeten lenen bij het Amerikaanse hedgefonds Elliott. Hij neemt Milan inclusief 220 miljoen euro aan schulden over en moest daarom feitelijk ongeveer 520 miljoen euro betalen. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is de verkoopprijs ,,heel veel hoger dan de effectieve waarde van de rood-zwarte club’’.

Vrijdag zou Li in Milaan een persconferentie geven – in ieder geval is de informatie op de site van AC Milan nu behalve in het Italiaans en het Engels ook in het Chinees beschikbaar.