Audm en Curio: journalistieke verhalen als mini-audioboeken

Apps Audm iOS (Android volgt) 6,99 euro per maand ●●●●● Curio iOS en Android 4,99 per maand ●●●●●

Soundgecko bestaat niet meer. Die app deed vanaf 2012 iets nieuws: langere journalistieke verhalen omzetten in mini-audioboeken. Elk artikel van internet kon je in de app laden, waarna een robotstem er een voorleesversie van maakte. Maar daar ging het mis: naar een robot luisteren is niet prettig. De nuances van een menselijke stem, die adempauzes neemt en de nadruk legt op belangrijke woorden, bleken belangrijker dan gedacht. In 2015 stopte Soundgecko weer.

Twee nieuwe apps denken het nu wel goed aan te pakken: ze laten de beste stukken van gerenommeerde Engelstalige kranten en tijdschriften voorlezen door professionele audioboek-insprekers. Daar zit aanzienlijk meer mankracht in, dus ze vertrouwen op een betaald model. Audm (uit New York) kost na een paar dagen op proef 6,99 euro per maand, Curio (uit Londen) is drie maanden gratis en daarna 4,99 euro per maand.

In de basis zijn ze gelijkwaardig: goede artikelen, goed voorgelezen. Je scrollt door het aanbod en maakt een keuze. Er staat duidelijk bij waar het artikel als tekstversie verscheen en hoe lang de audioversie is. De kwaliteit van de voorlezers - beide hebben mannen én vrouwen - verschilt per app niet of nauwelijks.

Toch wint Audm het. Vooral op aanbod: de beste verhalen van The New York Times Magazine, The Atlantic, ProPublica en vijftien andere grote titels worden als audioversie aangeboden. De nadruk ligt op politiek-maatschappelijke verhalen en nieuwsanalyses, meestal tussen 20 en 40 minuten lang. Handig: de tekstversie schuift mee over je scherm.

Curio heeft meer human interest (‘Why do people go to cat cafes?’) en is gemiddeld korter: veel onder het kwartier. Van de aangesloten titels is The Guardian de meest in het oog springende. De andere zeven zijn veel minder bekend – al hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat die ook minder goed zijn. De app is niet zo gebruiksvriendelijk (geen meelopende tekst, bijvoorbeeld), maar de makers zeggen snel met een herziene versie te komen.