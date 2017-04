Alarm over homovervolgingen in Tsjetsjenië

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Mensenrechtenactivisten maken zich grote zorgen over het lot van homo’s in Tsjetsjenië na berichten over massale vervolging en marteling van homoseksuelen mannen in de Noord-Kaukasische deelrepubliek. Begin april meldde de Russische krant Novaja Gazeta dat de afgelopen weken zeker 100 mannen zouden zijn opgepakt vanwege hun geaardheid. Drie van hen zijn zouden zijn omgekomen tijdens martelsessies in geheime detentiecentra die gerund worden door de veiligheidsdiensten van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov.

De krant baseerde zijn berichtgeving op getuigenverklaringen van drie mannen die zich inmiddels buiten Rusland zouden bevinden en van nog drie personen die ondergedoken zijn. Een van hen zou inmiddels niet meer in leven zijn. In een eigen verklaring bevestigde de Russische afdeling van Human Rights Watch (HRW) de berichten. De organisatie spreekt van een doelgerichte campagne die het in Tsjetsjenië gebruikelijke geweld tegen lhbt overstijgt. Daarnaast lopen homo’s die de detentiecentra overleven de kans slachtoffer van eerwraak te worden binnen de eigen familie.

Bekijk hieronder een video van Human Rights Watch over homogeweld in Rusland:



De Tsjetsjeense autoriteiten deden de berichten af als volslagen nonsens. De woordvoerder van Kadyrov, Alvi Karimov, noemde de berichten „absolute leugens”. Volgens hem zouden homoseksuelen in Tsjetsjenië helemaal niet bestaan. „Als zulke mensen in Tsjetsjenië zouden bestaan, zou de politie helemaal niets hoeven te doen, omdat hun familieleden hen zelf al naar een plek zouden sturen vanwaar terugkeer onmogelijk is”, citeerde persbureau Interfax Karimov.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de kwestie in eerste instantie een 1-april grap. Daarna verklaarde Poetins woordvoerder Dmitri Peskov dat het Kremlin niet op de hoogte is van de situatie en dat een onderzoek zal worden ingesteld. Hij raadde slachtoffers aan naar de politie te stappen, maar garandeerde geen bescherming. Dat leidde tot kritiek van mensenrechtenactivisten. Volgens directeur Tanja Loksjina van het Russische bureau van HRW is een officiële klacht indienen extreem gevaarlijk vanwege de kans op wraak van de Tsjetsjeense autoriteiten. Daarnaast lopen ook familieleden van homoseksuelen gevaar.

“Ik wil u eraan herinneren dat Tsjetsjenië geen soevereine staat is en dat de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt, ligt bij de Russische regering”, zei de Russische homorechtenactivist Igor Kotsjetkov in een uitzending de Oekraïense nieuwssite Hromadske. “Als de Russische regering blijft ontkennen wat er aan de hand is en onwillig blijft om deze misdaden te onderzoeken, dan zal dit in Den Haag moeten gebeuren.” Homorechtenorganisaties in Rusland roepen op tot het evacueren van homo’s uit Tsjetsjenië.

Tsjetsjenië is berucht om zijn zeer intolerante en gewelddadige regime waar minderheden, potentiële jihadisten en andere ‘tegenstanders’ – vaak doodgewone jonge mannen – het gevaar lopen te worden opgepakt door de veiligheidsdiensten. Onder Kadyrov zijn illegale detentiecentra opgericht waar deze mannen worden gemarteld en soms vermoord.