Ajax verzuimt genadeklap uit te delen

Geen spatje twijfel als aanvoerder Davy Klaassen in de 23ste minuut à la Johan Neeskens vroeger een strafschop halfhoog tegen de touwen knalt. Ajax snel op 1-0 tegen het gevreesde Schalke 04, in de eerste Europese kwartfinale sinds veertien jaar. Ouderwetse Europacupsfeer in de Arena. En toen begon de show pas echt. Het was slechts aan het missen van de vele kansen te wijten dat de winst beperkt bleef tot 2-0.

Met de knappe zege op de Duitse subtopper donderdag heeft Ajax volgende week in de return in Gelsenkirchen een uitgelezen kans op het bereiken van de halve finale. De laatste keer dat de club zo ver reikte in Europees verband was in 1997, toen bij de laatste vier in de Champions League uitschakeling volgde tegen Juventus. Tegen Schalke toonde Ajax opnieuw dat het tijdens deze Europese campagne een metamorfose heeft ondergaan. Eindelijk een lichtpunt voor het geplaagde Nederlandse voetbal.

„Een blamage zonder weerga” heette het nog geen acht maanden geleden, toen Ajax in de tweede voorronde van de Champions League kansloos met 4-1 werd uitgeschakeld door het Russische FC Rostov. Troosteloos traag en slap, geen sprankje klasse. „Peter rot op”, klonk al van de tribune. Maar Peter Bosz bleef en sneed rigoureus in het elftal dat grotendeels was samengesteld door Frank de Boer. Met succes. In de Europa League zette zijn ploeg Celta de Vigo, Standaard Luik, Panathinaikos, Legia Warschau en Kopenhagen opzij. Ajax nu in Europa? „Razendsnel, doelgericht en individueel sterk”, wist Schalke-trainer Markus Weinzierl al voor de aftrap.

Met de 19-jarige Donny van de Beek voor de geschorste Lasse Schöne begon Ajax fel maar slordig. In de 23ste minuut werd linksbuiten Amin Younes gelanceerd, waarna hij in het strafschopgebied tegen de grond werd gewerkt door verdediger Alessandro Schöpf. Nadat Klaassen de penalty benutte was Ajax los. Jagen, vastzetten en de volgende knappe combinatie. Het middenveld heerste, de uitblinkende spits Bertrand Traoré had de bal aan een touwtje of kaatste slim op de vrije man, die meteen weer de diepte kon zoeken bij vooral de sterke Younes. Coach Bosz zat te lachen op de bank. Voetbal naar zijn smaak, zoals Ajax eerder wervelde tegen Kopenhagen en Feyenoord.

Schalke werd vooraf hoog ingeschat. In de Bundesliga maakt de huidige nummer tien van Duitsland een wisselvallig seizoen door, maar in Europa zijn de cijfers glansrijk. Makkelijke groepswinst, in de knock-outfase goede resultaten in uitduels en pas één keer verloren. „We moeten op het veld elf vrienden zijn en Vollgas geven voor elkaar”, typeerde middenvelder Max Meyer de intentie van de Koningsblauwen. Zelf zorgde de 21-jarige international in de eerste helft voor het enige gevaar met een splijtende pass, die door spits Guido Burgstatter niet op waarde werd geschat.

Ook in de tweede helft begon Ajax soeverein. Prachtige actie Traoré, voorzet Kluivert, de inkomende Klaassen, die beheerst raak schoot in de rechterhoek. Vervolgens regende het kansen. Traoré miste twee keer alleen voor de keeper, Van de Beek knalde op de lat. Met Klaas-Jan Huntelaar, ontvangen met applaus, voor Schöpf zette Schalke in de laatste twintig minuten aan voor een slotoffensief. De beste kansen waren voor Ajax, dat gretig bleef tot de laatste seconde. Bosz zag dat het goed was.