‘Agenten in zaak Mitch Henriquez gaan in beroep’

Vier politieagenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 gaan in beroep tegen de straffen die zijn opgelegd door de politie. Het ingediende beroep wordt behandeld door een onafhankelijke commissie van de politie, met een voorzitter van buiten de organisatie, meldt Omroep West.

Eind vorig jaar trof de politie disciplinaire maatregelen tegen vier van de vijf politieagenten voor hun rol in de arrestatie van Henriquez. Twee agenten kregen “voorwaardelijk strafontslag” opgelegd, twee anderen ontvingen een schriftelijke berisping. Een vijfde agent ging vrijuit, omdat hem geen plichtsverzuim wordt verweten. In september werd bekend dat twee andere agenten door het Openbaar Ministerie wel worden vervolgd.

Voorwaardelijk ontslag wil zeggen dat die straf formeel wordt opgelegd, maar nog niet wordt uitgevoerd. Daaraan is een proefperiode van een jaar gekoppeld. Als de twee agenten tijdens die periode opnieuw de fout ingaan, wordt het ontslag definitief gemaakt, zo schreef NRC-redacteur Thomas Rueb eerder.

Nekklem

Omroep West meldt dat de politie donderdag inhoudelijk niet op de zaak wil ingaan. Het beroep wordt behandeld door een bezwaaradviescommissie. Een advies wordt vervolgens uitgebracht aan de korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom. Die beslist dan weer of er iets verandert aan de straf, meldt de omroep. Wanneer er een uitspraak volgt van de commissie is niet bekendgemaakt.

Henriquez (42) overleed op 27 juni 2015 nadat agenten hem op het muziekfestival Night at the Park in Den Haag in een nekklem hadden genomen. Hij had daarvoor geroepen dat hij een wapen bij zich had. De dood van Henriquez, die ongeveer vijf glazen alcohol had gedronken en zich hevig verzette tegen zijn aanhouding, leidde tot ongeregeldheden in de Schilderswijk.