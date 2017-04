AFM legt minder boetes op, maar grijpt vaker in

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2016 minder boetes opgelegd, maar greep wel vaker in. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de toezichthouder voor onder meer banken, verzekeraars en accountantskantoren donderdag heeft gepubliceerd.

In totaal deelde de AFM vorig jaar vijftien keer een boete uit. In 2015 waren het er nog zeventien. Het gecombineerde boetebedrag daalde ook, van 9,6 miljoen euro naar 8,5 miljoen euro.

Grote vier

Een flink deel van de boetes kwam voor de rekening van de vier grote accountantskantoren - Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PWC. Die kregen in maart een gezamenlijke boetesom van ruim zes miljoen euro opgelegd. De kantoren waren niet zorgvuldig te werk gegaan bij het controleren van jaarrekeningen.

Het aantal keer dat de AFM ingreep, nam in 2016 wel toe. Het aantal zogeheten formele maatregelen verdubbelde bijna, van 52 in 2015 naar 100 een jaar later. Als formele maatregelen kan de AFM, naast het uitdelen van een boete, bijvoorbeeld een openbare waarschuwing geven of een dwangsom opleggen.

Boiler rooms

Met dat laatste middel kon de AFM er naar eigen zeggen voor zorgen dat de meeste verstrekkers van flitskredieten hun activiteiten staakten. Waarschuwingen waren er veel voor boiler rooms, bedrijven die slechte aandelen proberen te slijten aan klanten die weinig kennis van zaken hebben. 783 van dat soort mensen die op een sucker list van een boiler room stonden, werden door de AFM gewaarschuwd.

De toezichthouder deelde ook meer informele maatregelen uit: 650, tegenover 757 in 2015. In die categorie vallen onder meer “normoverdragende gesprekken” tussen een bedrijf en de AFM, en publicatie van negatieve onderzoeksresultaten.