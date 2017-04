Ze smeken me om een rol, zegt Vin Diesel

Filmster Vin Diesel heeft geen last van valse bescheidenheid. The Fate of the Furious – alweer de achtste film in de Fast and Furious-reeks – is „serieus goede shit”. Golden Globes en Oscars kunnen volgens hem eigenlijk niet uitblijven.

In Los Angeles sprak actieheld Diesel, tevens producent van de filmreeks, met de pers. Soms zittend aan tafel, maar vooral wandelend, docerend, acterend, dansend en zingend. „Die shit gelóóf je toch niet?”, zegt hij over het vooralsnog uitblijven van grote filmprijzen. „Waar wachten ze nog op?”

Voor een filmprijs moet je een gedenkwaardige acteerprestatie neerzetten, en een uitzonderlijke film maken. Dat weet Diesel natuurlijk ook wel. Later in het gesprek roept hij uit: „Verveel ik jullie?” Hij legt met gevoel voor drama zijn hoofd op tafel. „Ik doe alles om te entertainen, maar het is nooit genoeg.”

Diesel meet zijn succes af aan de onderscheidingen die hij níét ontvangt. De stemmende leden van de beroepsorganisaties in Hollywood zijn hun voeling met de popcultuur al lang kwijt, denkt hij. Speelfilms die het grote publiek aanspreken, worden doorgaans genegeerd. Films die Oscars winnen, zijn op hun beurt zelden commerciële successen. Kaskrakers als Harry Potter en Jason Bourne financieren de prestigieuze kwaliteitsfilms die wel in de prijzen vallen.

Films vol explosies

De Furious-reeks mag dan geen lieveling van recensenten zijn, Diesel en consorten vermaken al zestien jaar liefhebbers met films vol explosies, knokpartijen en snelle achtervolgingen. De zeven eerdere Furious-films hebben wereldwijd meer dan 4 miljard dollar opgeleverd. Het is een van de meest succesvolle filmreeksen ooit. Alleen al met de vorige – Furious 7 – waarin de kort daarvoor overleden acteur Paul Walker nog te zien was – werd 1,5 miljard verdiend.

In de nieuwe film van regisseur F. Gary Gray (Straight Outta Compton) duiken grote namen op zoals Charlize Theron. Ook zijn er bijrollen voor Helen Mirren en Kurt Russell. „En dan hadden we nog drie of vier Oscar-winnaars die echt om rollen hebben gesméékt”, zegt Diesel met een tevreden gezicht.

Diesel meent dat het succes van de reeks voortkomt uit „de multiculturele essentie”. Blanke mannen zijn in het ensemble van acteurs in de minderheid. Ook de regisseur is zwart.

„Toen ik opgroeide had je geen gekleurde filmsterren”, vertelt Diesel. „Ik wilde de eerste ambigue, multiculturele ster zijn.” Na zijn bijrol in Saving Private Ryan (1998) werkte hij er hard aan om die droom te verwezenlijken. Dankzij de Furious-serie werd hij een mondiaal fenomeen. „In grote delen van de wereld herkennen mensen zich in mijn karakter. Ze denken: dat zou best mijn neef kunnen zijn.”

Ongevraagd komt hij toch weer terug op de filmprijzen. „Ik heb geen Globe of Oscar nodig, hoor. Ik ben happy.” Plotseling op fluistertoon: „Ik heb 150 miljoen fans op sociale media die mijn films tof vinden. Mijn vader zou trots zijn.”