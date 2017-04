VS en Rusland gaan werken aan ‘dieptepunt’ in relatie

De Amerikaans-Russische betrekkingen zijn aangeland op een „dieptepunt” en worden gekenmerkt door een gebrek aan vertrouwen. Dat zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Rex Tillerson, woensdagavond in Moskou na ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov.

Om het vertrouwen te herstellen komt er een werkgroep die moet onderzoeken hoe de relatie verbeterd kan worden. De twee belangrijkste nucleaire machten kunnen zich volgens Tillerson geen slechte verstandhouding veroorloven. Volgens Lavrov zijn de verschillen te overbruggen.

De kemphanen boekten enig vooruitgang met betrekking tot Syrië. Ze kwamen overeen om samen te werken bij onderzoek naar chemische wapens in Syrïe. Een gifgasaanval in Syrië, die bijna 90 mensen het leven kostte, was voor de regering-Trump aanleiding om in de nacht van donderdag op vrijdag kruisraketten af te vuren op een Syrische basis.

Lavrov maakte ook bekend dat Rusland de afspraken, die moeten voorkomen dat Russische en Amerikaanse vliegtuigen elkaar boven Syrië in de weg zitten, weer zou willen honoreren. Moskou had de overeenkomst opgeschort uit protest tegen de Amerikaanse aanval bondgenoot Assad.

De oorlog in Syrië had zich in de afgelopen week razendsnel ontwikkeld tot een splijtzwam tussen de regering-Trump en Moskou. President Trump noemde Assad „een beest”, Moskou noemde Assad „onschuldig”. In de uren voorafgaand aan de ontmoeting vlogen de verbale beschuldigingen heen en weer. De VS zeiden dat Moskou vooraf op de hoogte moest zijn geweest van de gifgasaanval. Rusland zei dat de VS Syrische rebellen hadden aangezet tot het gebruik van chemische wapens om zo een excuus te hebben voor de inzet van kruisraketten tegen Assad.

Tillerson herhaalde dat een vreedzame toekomst voor Syrië alleen denkbaar is zonder een machtspositie voor Assad of leden van zijn familie. Lavrov zei dat Rusland Assad niet ten koste van alles in het zadel wil houden, maar waarschuwde tegen internationale acties om Assad te wippen. Dat zou alleen maar IS in de kaart spelen.

Een van de obstakels op weg naar een goede verstandhouding is Oekraïne, aldus Tillerson. Pas als strijdende partijen zich houden aan de internationale afspraken in de Minsk-akkoorden, is er een kans op een oplossing. Lavrov onderstreepte dat.