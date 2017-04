VS eisen dat Rusland steun aan Assad heroverweegt

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

De Amerikaanse regering probeert de druk op Rusland op te voeren om het bondgenootschap met de Syrische president Assad te heroverwegen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Tillerson had deze woensdag een ontmoeting met zijn ambtgenoot Lavrov in Moskou, terwijl de spanning tussen de twee supermachten over Syrië snel opliep.

De Amerikaanse regering is ervan overtuigd dat Assad verantwoordelijk was voor de aanval met zenuwgas sarin, waarbij vorige week 87 Syrische burgers omkwamen. Rusland zegt dat er geen bewijs is voor de betrokkenheid van het regime en legt de schuld bij opstandelingen. De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley ging een stap verder door te zeggen dat de Russen vooraf op de hoogte waren van de gasaanval. „Ze waren niet geshockeerd, ze waren niet verbaasd.”

De VS beantwoordden de gasaanval door 59 kruisraketten af te vuren op de Syrische luchtmachtbasis van waaruit de gasaanval uitgevoerd zou zijn. President Trump zei in een vraaggesprek, dat woensdag gepubliceerd zou worden, dat de VS zich niet verder in het Syrische conflict zullen mengen. Zijn minister van defensie, James Mattis, zei dinsdag dat de militaire strategie van de VS niet is gewijzigd. De strijd tegen IS heeft de hoogste prioriteit.

De Chinese leiden Xi Jinping zei in een telefoontje met Trump dat er een politieke oplossing moet komen voor Syrië, aldus staatsomroep CCTV.

Tillerson weet zich gesteund door zijn G7-collega’s, met wie hij begin deze week in het Italiaanse Lucca over de Syrië-kwestie sprak. De G7 veroordeelde de aanval en de alliantie tussen Moskou en Damascus. Een Brits voorstel om de druk op Poetin op te voeren door nieuwe sancties in te stellen, haalde het niet.

„Het is duidelijk dat de heerschappij van de familie Assad op zijn eind loopt”, verklaarde Tillerson in Italië. „We hopen dat de Russische regering tot de conclusie zal komen dat ze met Assad een onbetrouwbare bondgenoot hebben.” Tillerson herhaalde zijn kritiek dat Rusland heeft gefaald als toezichthouder op de Syrische belofte uit 2013 in de toekomst af te zien van het gebruik van chemische wapens.

Rusland bleef bij de kritiek dat de Amerikanen onder valse voorwendselen een soevereine staat hebben aangevallen. Poetin zei dinsdag dat de VS nog meer aanvallen voorbereiden en dat ze onder een hoedje spelen met de rebellen, die met nieuwe gasaanvallen een voorwendsel voor Amerikaanse acties moeten leveren.