Verdachten bedreigen Sylvana Simons: OM niet-ontvankelijk

De advocaat van vier van de 22 verdachten die Sylvana Simons mogelijk bedreigd of beledigd hebben, heeft aan het begin van de inhoudelijke behandeling van de zaken geprobeerd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. De raadsman verwijt het OM aan ‘cherrypicking’ te hebben gedaan door slechts een kleine selectie aan zaken voor de rechter te brengen. De Amsterdamse rechtbank is daarin niet meegegaan.

Simons deed vorig jaar aangifte van racisme naar aanleiding van verschillende opmerkingen die er op internet gemaakt zijn over de politica. Het Openbaar Ministerie maakte in februari bekend het twintigtal te zullen vervolgen.

Het OM richt zich vooral op uitingen in sociale media. Op Twitter en Facebook was Simons het doelwit van honderden hatelijke en bedreigende berichten nadat ze bekend had gemaakt dat ze de politiek in ging. Na onderzoek werd duidelijk dat er mogelijk ook strafbare uitingen tussen zaten.

Simons heeft op het politiebureau mogen aangeven welke bedreigingen en beledigingen haar direct hebben geraakt, maar volgens het OM heeft dit geen invloed gehad op de selectie van zaken die uiteindelijk voor de rechter zijn gekomen. “Die selectie was nodig, anders waren hier nu 6000 verdachten”, sprak de rechter.

Maker carnavalsclip woensdagmiddag voor de rechter

Woensdagmiddag komt een speciale belediging voor de rechter. Het gaat om een carnavalsclip waarin Simons onder meer in een foto van een beruchte Amerikaanse lynchpartij van twee zwarte mannen (Thomas Shipp and Abram Smith) was gefotoshopt. Ook sloten duizenden mensen zich op Facebook aan bij de “Uitzwaaidag Sylvana Simons” op 6 december, verwijzend naar de dag dat Sinterklaas en zijn Pieten met de stoomboot terug naar Spanje gaan. “Ik zie het als mijn plicht om aangifte te doen, want het bestrijden van onrecht begint altijd bij het melden hiervan”, reageerde Simons.

Een van onze politieke verslaggever is aanwezig in de rechtszaal:

