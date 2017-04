Veteraan op de bres voor Akzo

Op zeventigjarige leeftijd was deze veteraan van het Nederlandse bedrijfsleven zijn activiteiten eigenlijk aan het afbouwen. Nu speelt hij alsnog een centrale rol in de strijd om de toekomst van een grote Nederlandse multinational.

CV ‘Grand old man’ van bedrijfsleven Antony Burgmans (Rotterdam, 1947) was tussen 1999 en 2007 ceo van Unilever. Nu is hij president-commissaris van AkzoNobel.

Antony Burgmans, president-commissaris van Akzo Nobel, staat onder druk van een van Akzo’s grootste aandeelhouders, het Amerikaanse hedgefonds Elliott, om op te stappen. De Amerikanen houden Burgmans verantwoordelijk voor „obstructie” van de plannen van Akzo’s concurrent PPG om het Nederlandse verf- en chemiebedrijf over te nemen.

Burgmans heeft zich opgeworpen als beschermer van AkzoNobel én van wat hij beschouwt als het Nederlandse belang. In een interview in De Telegraaf zei Burgmans onlangs dat grote multinationals horen bij de Nederlandse economie. „We moeten oppassen dat we niet het Drenthe van Europa worden”. Tegen persbureau Bloomberg zei hij dat Brussel de overnameplannen van PPG hoe dan ook zal afkeuren om mededingingsredenen. Oftewel: PPG, wegblijven.

Verzet tegen overnames was er eerder niet

De pressie van Elliott is vooral een middel om Akzo ertoe te bewegen te gaan praten met PPG. Akzo steunt Burgmans, onder meer vanwege diens „unieke ervaring”, zegt het bedrijf. Burgmans werkte 35 jaar voor Unilever, waarvan de laatste jaren als topman. In die tijd kende Nederland een andere Burgmans. Hij was toen zelf de man die (buitenlandse) bedrijven overnam. En, anders dan nu, ging hij niet mee met het publieke sentiment. Maatschappelijke kritiek op hoge beloningen van topmannen, hemzelf incluis, wuifde hij weg.

Daarna werd Brugmans een ‘supercommissaris’. Aegon, SHV, Intergamma, TNT Express, allemaal stonden ze onder zijn toezicht. Nu is hij, naast zijn functie bij Akzo, alleen nog commissaris bij Jumbo. Bij de overname van TNT door het Amerikaanse FedEx verzette Burgmans zich vorig jaar als president-commissaris niet. Aandeelhouders kregen van hem toen juist te horen: overname is nu eenmaal wat FedEx wil.