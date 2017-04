Van ‘knieval voor islam’ bij Paasfeest ‘is geen sprake’

Timmer een kruis, wikkel er kleurig crêpepapier omheen, versier met linten en eitjes en voilà: een palmpaasstok. Op een christelijke school in een multiculturele wijk in Den Haag zouden de stokken tijdens de paaswandeling van hun bovenste deel worden ontdaan om islamitische leerlingen niet voor het hoofd te stoten. Er zouden meer scholen „het christelijk karakter van hun paasvieringen afzwakken om ouders van islamitische leerlingen te behagen”. Dat meldde althans het Rotterdamse AD woensdag op de voorpagina. VVD en PVV eisen nu uitleg van het kabinet.

En zo dreigt ook de palmpaasstok symbool te worden in een identiteitsdiscussie die al langer gaande is. Kernvraag: past de meerderheid zich aan de minderheid aan of andersom? Ofwel, wie is de baas in dit land? Pasen raakt dit jaar een gevoelige snaar, voorspelde Elsevier-commentator Syp Wynia vorige week. Pasen, schreef hij, heeft alles in zich om na Zwarte Piet („in grote steden nog zelden zwart”) en de kerstboom („steeds abstracter”) een „nieuwe frontlijn” te worden. Zo deed vorig jaar ook het woord ‘verstopeieren’, de naam die de Hema aan paaseieren gaf, al heel wat stof opwaaien. „Een knieval voor de islam”, noemden sommigen het.

Maar het verhaal van de palmpaasstok is nu een eigen leven gaan leiden, zeggen de betrokken Haagse scholen in reactie op de ophef die na publicatie van het AD-artikel ontstond. Van ‘aanpassing’ is volgens de scholen geen sprake. „We zijn het paasfeest niet opeens anders gaan vieren”, zegt woordvoerder Grada Huis van de christelijke onderwijskoepel Lucas Onderwijs. „De christelijke traditie is leidend. Dat betekent een paasontbijt en vertellen over het Bijbelverhaal.” De invulling verschilt per school maar over een afgebroken palmpaasstok heeft ze nooit eerder gehoord. „Op sommige van onze scholen zitten overwegend kinderen met een andere achtergrond. Islam, hindoe of helemaal areligieus. Verschillen maken leraren bespreekbaar in de klas.”

„De viering van Pasen verschilt per school”, zegt Wouter van den Berg van Verus, de landelijke vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. „Natuurlijk is die anders op een christelijk-orthodoxe school in Zeeland dan op een multiculturele school midden in een grote stad.” De vieringswijze is volgens hem een uitdrukking van hoe de samenleving verandert. „Dat heeft niets te maken met concessies doen. Wel met hoe we aan iedereen, wel of niet christelijk, een betekenisvolle boodschap kunnen overbrengen. En dat kan in verschillende vormen.”

Geert Wilders (PVV) noemde de vermeende aanpassing „verraad aan de joods-christelijke cultuur”. Gert-Jan Segers (CU) reageerde luchtiger: „Als iedereen die dit erg vindt voortaan wekelijks naar de kerk gaat, dan zal Pasen echt gewoon Pasen blijven.”