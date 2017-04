Uitbreiding vaderschapsverlof gaat voorlopig niet door

De behandeling van de voorgestelde uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen wordt stilgelegd. Dat besloot de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op woensdag naar aanleiding van een voorstel van VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz. De uitbreiding is controversieel verklaard en het onderwerp zal door het volgende kabinet worden behandeld.

Met het voorstel zouden vaders drie extra dagen betaald verlof krijgen vanaf 1 januari 2019. Daarna had demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA), die het wetsvoorstel indiende, gehoopt om het verlof uit te breiden naar drie maanden.

Yesilgöz zegt dat het vaderschapsverlof dermate “impact zou hebben op de begroting, op gemeenschapsgelden” dat het onderwerp deel van de formatieonderhandelingen moet worden. GroenLinks, CDA en D66 - de formatiepartners van de VVD - hebben zich in het verleden allemaal uitgesproken vóór een uitbreiding van het vaderschapsverlof. Nu steunden D66 en CDA het controversieel verklaren van de beoogde maatregel.

GroenLinks heeft zich er niet over uitgesproken, aldus een woordvoerder. “Er had zich al een duidelijke meerderheid afgetekend.”

De Partij van de Arbeid reageerde verbolgen. In een tweet noemt partijleider Asscher het besluit “bizar en ouderwets”.

PvdA-kamerlid Gijs van Dijk vindt het “onbegrijpelijk” en schrijft dat het vaderschapsverlof in Nederland “slecht geregeld” is in vergelijking met elders in Europa. Volgens Van Dijk is het door deze maatregel niet meer mogelijk om de wet in januari 2019 van kracht te laten worden.

Weinig verlofdagen

Nederland heeft samen met Ierland en Zwitserland het laagste aantal kraamverlofdagen voor vaders in Europa. Er is grote steun voor uitbreiding van het aantal verlofdagen: eerder dit jaar bleek bij een onderzoek onder 1.788 vaders van jonge kinderen dat tweederde van de vaders in Nederland voorstander is van meer vaderschapsverlof.

De verkiezingsprogramma’s van een groot aantal politieke partijen stonden dan ook bol van de voornemens. PvdA, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen drie maanden betaald verlof, het CDA geeft de ouders samen drie maanden extra, de ChristenUnie houdt het bij tien dagen en de SP spreekt alleen over een verlenging. PVV, VVD, SGP en 50Plus noemden het onderwerp niet in hun programma.