Trump laat wereld gissen naar koers

Met 59 raketlanceringen en een vliegdekschip maakte de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen week zijn entree op het wereldtoneel. Zijn isolationistische America First-doctrine leek vergeten toen hij maar liefst twee geopolitieke mijnenvelden achtereen betrad. Op 7 april verordonneerde hij een raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, op 9 april stuurde hij een vliegdekschip naar Noord-Korea.

Buitenlandse leiders proberen zich te heroriënteren, en dat is niet gemakkelijk. Niet alleen bestaat er verwarring over wie de beslissende stem heeft in het Amerikaanse buitenlandbeleid, ook is er grote onduidelijkheid over wat dat beleid ís. Ondertussen raken Trumps acties jegens Syrië en Noord-Korea aan de verhouding tussen de Verenigde Staten en de grootmachten China en Rusland.

Noord-Korea waarschuwde de VS deze week om niet verder te escaleren. Maar in Azië zullen de VS komende dagen marineoefeningen doen met Japan – een waarschuwing aan het regime in Pyongyang.

Tussen Rusland en de VS vlogen de beschuldigingen rond de gifgasaanval in Syrië over en weer tot na het moment dat minister van Buitenlandse Zaken Tillerson in Moskou landde. Na zijn gesprekken met minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en met president Poetin zei Tillerson dat de betrekkingen tussen de twee landen op een ‘dieptepunt’ zijn.

Trump heeft meermaals gezegd dat zijn onvoorspelbaarheid tactiek is, essentieel voor de dreiging en daarmee het signaal van kracht dat volgens hem van de VS moet uitgaan. „Je weet het niet, hè. Je weet het niet”, zei hij deze week in een interview met tv-zender Fox Business, dat hem vroeg naar zijn Noord Korea-strategie. „U weet dat ik niet praat over militaire aangelegenheden.”

Toch is het de vraag of de onvoorspelbaarheid van afgelopen week beleid is, of improvisatie. Er is veel dat wijst op het laatste. Eerst beperkte het Witte Huis zich tot een afkeurende verklaring over de gifgasaanval in Syrië. Maar na het zien van de aangrijpende beelden op tv, en naar Trumps zoon Eric deze week in een interview zei, op aandringen van dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner, veranderde Trump van gedachten en besloot tot de raketaanval. Zoals commentator Edward Lucas het in de Financial Times omschreef: „Trump zag de Syrische slachting op tv en greep naar zijn afstandsbediening.”

Overigens leken interne overwegingen hierbij ook een factor, zoals dat de aanval, die Assads bondgenoot Poetin tegen de haren instreek, de aandacht afleidde van het FBI-onderzoek naar de banden van Trumps entourage met Rusland. Zoon Eric zei deze week althans tegen The Daily Telegraph: „Als er iets was dat Syrië teweeg bracht, dan was het dat het onderstreepte dat die band met Rusland er niet is.”

Trump neemt zijn besluiten doorgaans in kleine kring. Afstemming met ministers en bijvoorbeeld VN-ambassadeur Haley lijkt gebrekkig, wat leidt tot tegenstrijdige uitspraken. Deels heeft dat een praktische oorzaak: het Witte Huis loopt sterk achter met het voordragen van topambtenaren die beleid kunnen voorkoken en afstemmen. Op veel dossiers is mede daarom geen sprake van een uitgewerkte strategie, zei de woordvoerder van Trumps Nationale Veiligheidsraad, Michael Anton, deze week in The Washinton Post. „We zijn nog maar aan het begin. Veel van dit gedoe is nog niet goed doordacht.”

Toch is er voor de korte termijn wel enig houvast voor de buitenwereld. De Amerikaanse regering lijkt niet van plan zich snel met inzet van veel militairen in het conflict in Syrië te mengen. Wél zijn de VS sinds vorige week – anders dan eerst – uit op de val van Assad, maar dat is een kwestie van de langere adem.

In Azië opereren de VS in overleg met China, al gaat dat wel op zijn Trumps. Op dinsdag, enige dagen na het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan Florida, twitterde Trump: „Noord Korea is uit op moeilijkheden. Als China besluit te helpen, zou dat geweldig zijn. Zo niet, dan lossen we het probleem alleen op!” Woensdag was er prompt een telefoongesprek tussen de twee leiders, waarin Xi bij Trump aandrong op een vreedzame oplossing in zowel Syrië als Noord-Korea. Tegelijk dreigde China Noord-Korea de aanvoer van olie af te sluiten.

Verschuivingen in Trumps Witte Huis duiden er ondertussen op dat de mate van Washingtons onvoorspelbaarheid wellicht zal verminderen. Trump houdt topstrateeg Steve Bannon, die heilig gelooft in ontwrichting, op afstand nadat deze uit de Nationale Veiligheidsraad werd gezet. De president luistert nu vooral naar zijn schoonzoon Jared Kushner en via hem naar generaal Herbert McMaster, de Nationale Veiligheidsadviseur. McMaster zit op één lijn met een andere generaal in Trumps regering, minister van Defensie James Mattis.

De koelbloedigheid en het inzicht van deze twee worden ook door critici van Trumps regering geroemd. Maar Trumps buitenlandbeleid krijgt door deze dominantie van generaals wel een heel militair karakter. Terwijl de vraag is of met militair machtsvertoon politieke oplossingen voor de crises in Syrië en Noord-Korea dichterbij komen.