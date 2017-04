De Thuiskok: Garnalen in knoflookolie

De Spaanse keuken wordt door sommigen dan wel gezien als simpel en weinig verfijnd, maar er zijn een aantal gerechten die ze nergens anders ter wereld beter maken. Recepten met inktvis bijvoorbeeld, en garnalen in knoflookolie. Het mooiste resultaat krijg je als je de garnalen in een klein pannetje bakt en daarna met pan en al op tafel zet. Dan kan iedereen goed dippen in de heerlijke jus die overblijft.

Spoel de garnalen onder koud water af. Verwarm de olie langzaam in een grote koekenpan terwijl je de knoflook in plakjes snijdt. Laat de plakjes smoren in de olie op een laag vuur. Dep de garnalen goed droog met keukenpapier of een schone doek. Dit voorkomt hevig spetterende olie. Zet het vuur onder de pan wat hoger en schep de knoflook met een schuimspaan uit de pan; bewaar voor straks. Bak de garnalen in de knoflookolie in een paar porties om en om goudoranje en gaar. Dit duurt maar een paar minuten.

Als ze allemaal gebakken zijn, mogen ze samen met de knoflook in de pan. Blus op hoog vuur af met de sherry en laat een halve minuut inkoken. Je wilt nog wat jus overhouden om je brood in te dopen. Bestrooi de garnalen met zeezout en gehakte peterselie en serveer er een stuk citroen en brood bij en vooral veel servetten.