‘Supportershome FC Twente blijft minimaal een jaar dicht’

Het supportershome van FC Twente, dat afgelopen week werd gesloten vanwege drugshandel, zal minimaal 12 maanden dicht blijven. Dat laat de meest fanatieke supportersvereniging van de club, Vak-P, weten via Facebook:

Afgelopen donderdag viel de politie tijdens FC Twente - PSV het supportershome van Vak-P in stadion De Grolsch Veste binnen. Hierbij werd een “handelshoeveelheid drugs” aangetroffen. Een deel van het stadion werd ontruimd en er werden arrestaties verricht. Een dag later maakte burgemeester Onno van Veldhuizen bekend dat het supportershome voorlopig gesloten blijft.

De politie vermoedt bovendien dat motorclub Satudarah en supportgroep Saudarah door middel van intimidatiepraktijken en geweld de dienst uitmaken in het supportershome. Vak-P weersprak deze vermoedens en liet in een verklaring weten dat de supportersvereniging nog steeds de baas is in eigen huis: