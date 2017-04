Strijd om AkzoNobel escaleert

De overnamestrijd tussen verf- en chemieconcern AkzoNobel en zijn Amerikaanse branchegenoot PPG is woensdag geëscaleerd. Een van Akzo’s grootste aandeelhouders, het New Yorkse hedgefonds Elliott Management, heeft beleggers gemobiliseerd om het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans van AkzoNobel te forceren.

De actie van Elliott doet denken aan de eerste aflevering van het overnamegevecht om ABN Amro in 2007. Toen kreeg de bank een brief van aandeelhouder TCI met de eis dat ABN Amro zichzelf moest opknippen of in zijn geheel te koop moest zetten. Dat luidde het begin in van een harde overnamestrijd.

In een brief aan de top van de Nederlandse onderneming vraagt Elliott het Akzo-bestuur nu om een buitengewone aandeelhoudersvergadering te beleggen met als enige agendapunt het ontslag van Burgmans. Het hedgefonds, dat naar eigen zeggen wordt gesteund door beleggers die samen meer dan 10 procent van de Akzo-aandelen in handen hebben, beschouwt de president-commissaris als degene die onderhandelingen tussen AkzoNobel (met merken als Sikkens en Flexa) en PPG (Histor) blokkeert.

Revolte

De aandeelhoudersrevolte komt niet als een verrassing: eerder liet Elliott weten „passende maatregelen” te zullen treffen als het bestuur van AkzoNobel zou volharden in zijn weigering om met PPG om de tafel te gaan. De Amerikanen deden tot twee keer toe een bod op AkzoNobel. Tevergeefs. Akzo vond het bod veel te laag en niet in het belang van de aandeelhouders, werknemers en klanten. Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) schaarde zich achter de afwijzing.

In reactie op de brief van Elliott heeft AkzoNobel direct de tegenaanval gekozen. In een woensdagochtend verstuurd persbericht spreekt de onderneming haar vertrouwen uit in Burgmans en verwijst ze het voorgestelde agendapunt naar de prullenbak. Of er een buitengewone aandeelhoudersvergadering komt, laat het bedrijf weten binnen de wettelijke termijn van twee weken. Zonder agendapunt lijkt daar echter geen reden toe.

Bovendien heeft Akzo bij beurswaakhond AFM gemeld dat het aanwijzingen heeft dat Elliott in het geheim samen optrekt met PPG. Dat is verboden. Akzo verwijst daarbij naar een interne e-mail van Elliott, in handen van NRC. Daarin oppert Gorden Singer, de zoon van Elliott-topman Paul Singer, onder meer om PPG alvast te bellen over het aan Akzo gestuurde voorstel om een buitengewone aandeelhoudersvergadering te beleggen. Elliott ontkent dat het de beursregels heeft overtreden.

De rebellie van Elliott verhoogt de druk op Akzo-topman Ton Büchner. Woensdag over een week komt hij met een zogeheten strategie-update. Dan zal hij zijn aandeelhouders moeten overtuigen dat AkzoNobel beter af is zonder PPG.

In Nederland werken zo’n 5.000 mensen bij AkzoNobel, dat een omzet heeft van 14,2 miljard en wereldwijd 46.000 werknemers heeft.