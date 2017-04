Staking dreigt bij Holland Casino door privatisering

Grote kans dat er komend Paasweekend geen rien ne va plus klinkt bij Holland Casino. Vanwege het verstrijken van een ultimatum in vastgelopen cao-onderhandelingen is het namelijk niet onwaarschijnlijk dat de komende dagen stakingsacties plaatsvinden.

Al meer dan een jaar onderhandelen de bonden en Holland Casino over een cao, maar die onderhandelingen verlopen bijzonder stroef. Zelfs de speciaal ingevlogen voorzitter Wim Kooijman, oud-hr-directeur van KLM die de schoonmaak-cao vlot trok, krijgt de partijen niet bij elkaar.

Onderhandelaar Huug Brinkers van De Unie noemt de Holland Casino-handelswijze in de kwestie „gênant”. Na het verstrijken van het ultimatum werd De Unie dinsdag uitgenodigd door het Holland Casino-bestuur voor verdere onderhandelingen, maar casinovakbond ABC en FNV niet. De Unie zag het als een doorzichtige poging de samenwerking tussen de bonden te ontregelen, bedankte en mailde Holland Casino dat het vanaf nu rekening moet houden met „werkonderbrekingen en mogelijke stakingen voor kortere of langere duur”.

Privatisering

De cao-strijd is het zoveelste recente voorbeeld van heibel tussen het personeel en het Holland Casino-bestuur, dat sinds maart vorig jaar onder leiding staat van oud-musicalmaker Erwin van Lambaart. Zo sleepte het personeel de directie onlangs meermaals voor de rechter.

Vrijdag maakte de ondernemingsraad (OR) nog bekend in cassatie te gaan tegen een uitspraak van de Ondernemingskamer over de omvorming van Holland Casino van een stichting naar een nv. Die nieuwe bedrijfsvorm is een puur technische aangelegenheid volgens Holland Casino, maar volgens de ondernemingsraad vindt die plaats vanwege de aangekondigde privatisering van de staatsdeelneming.

En de OR is fél tegenstander van die privatisering, net zoals de bonden. In feite hangen alle interne conflicten er mee samen, ook die over de cao.

Nu nog heeft staatsdeelneming Holland Casino (14 vestigingen, 3.000 werknemers) een monopoliepositie. Maar van het inmiddels demissionaire kabinet moet Holland Casino via de ‘10-4-2-formule’ worden geprivatiseerd. Tien vestigingen zullen als blok worden verkocht, vier los en ook mogen er twee compleet nieuwe casino’s worden gebouwd. De wet die deze ‘modernisering’ regelt is begin dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling bij de senaat.

ING is reeds in de arm genomen om geïnteresseerde kopers te zoeken. Interesse zou vooral komen uit de hoek van buitenlandse casinobedrijven, zoals Caesars Palace en private-equityfirma’s. Onduidelijk is hoeveel de privatiseringsactie via de 10-4-2-formule de staat kan opleveren. Het Financieele Dagblad repte eerder van maximaal 1 miljard euro.

Duidelijk is wel dat de financiële staat van Holland Casino de marktwaarde bepaalt. En dat verklaart volgens de vakbonden de harde opstelling van Holland Casino. Casinovakbond ABC, FNV en De Unie zien dat toch anders. Zij schreven hun achterban na het verlopen van het ultimatum dinsdagavond dat het Holland Casino-bestuur onder druk van het ministerie van Financiën probeert om de arbeidsvoorwaarden „goedkoper te krijgen” . „Alles wat ze aan kosten kunnen bezuinigen komt ten bate van de verkoopprijs”, zegt Huug Brinkers van De Unie.

Volgens Holland Casino bestaat die link tussen de cao-onderhandelingen en de privatisering niet.

Meeprofiteren

Holland Casino heeft een zware periode achter de rug, met als dieptepunt het verlies van 22,3 miljoen euro in 2013. Inmiddels is het tij gekeerd. Holland Casino sneed in het personeelsbestand en de arbeidsvoorwaarden, veranderde het spelaanbod en profiteerde van de aantrekkende economie. In 2015 steeg de omzet met ruim 10 procent naar 576 miljoen euro. De winst vervijfvoudigde zelfs en kwam uit op 67 miljoen euro. Binnenkort wordt het nieuwe jaarverslag gepresenteerd, met naar verluidt wederom zulke goede cijfers.

De bonden eisen nu voor de komende jaren loonsverhogingen van zo’n 2,5 tot 3 procent en vinden dat het personeel van de winst moet meeprofiteren nu het weer goed gaat. „Wij zijn niet weggelopen toen het slecht ging met Holland Casino”, zegt Brinkers van De Unie. In de crisis werden zo’n 1.000 banen geschrapt, het sociaal plan versoberd en het personeel op de nullijn gezet. Het salaris steeg sinds 2008 met 6,25 procent, terwijl de inflatie in die periode rond de 16 procent lag en de koopkracht van het casinopersoneel dus aanzienlijk daalde.

Een Holland Casino-woordvoerder betwist die cijfers niet, maar stelt dat salarissen die Holland Casino betaalt 17 procent „vooruit lopen op de gemiddelde onderneming in Nederland”. Holland Casino biedt 1,25 procent loonsverhoging en eist bovendien een halvering van de seniorenregeling (de oudste werknemers krijgen tot wel 30 vrije seniorendagen per jaar).

En dat is voor de bonden weer onbespreekbaar. Brinkers: