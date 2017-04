Hoe gezond zijn die magnetronmaaltijden?

In haar boek Ode aan de E-nummers neemt Rosanne Hertzberger (microbioloog en NRC-columnist) het op voor bewerkt voedsel. Ze is dol op de magnetron die haar gezin in vijf minuten een gezonde maaltijd kan voorzetten. In de magnetronmaaltijd komt alles samen waar Hertzberger zich sterk voor maakt: E-nummers maken ze houdbaar en geven smaak en kleur. Magnetronmaaltijden leveren minder voedselverspilling op omdat fabrikanten efficiënter koken en ze besparen werkende ouders veel tijd. In een stoommagnetronmaaltijd van Albert Heijn zit bovendien „takkeveel” groente, zegt Hertzberger in een video voor de Volkskrant. „Ik weet niet of als ik thuis zou koken, zoveel groente in mijn eten zou stoppen.”

Op de vraag of magnetronmaaltijden gezond zijn, is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt er maar net vanaf wat ze erin hebben gestopt. Wat wel opvalt als je voor het koelvak staat: er staat heel veel bami, nasi en stamppot in het schap, maar veel minder gezonde stoommaaltijden met flinke porties groente. Wat ook opvalt: bij Albert Heijn zijn meer gezonde opties dan bij goedkopere supermarkten als Lidl. Natuurvoedingswinkels doen nauwelijks aan magnetronmaaltijden, je vindt er hooguit een sneu bakje boerenkool.

Het Voedingscentrum, dat Nederlanders op basis van wetenschappelijke inzichten adviseert, schrijft over kant-en-klaarmaaltijden dat ze over het algemeen te weinig groente en vezels bevatten en te veel verzadigd vet en zout. Bovendien: 80 procent van het zout dat we binnenkrijgen zit in bewerkt voedsel – de kans is groot dat je minder zout eet als je zelf kookt.

Er zijn wel positieve uitzonderingen: een goede magnetronmaaltijd telt volgens het Voedingsbureau tussen de 450 en 750 kcal per portie, bevat minimaal 150 gram groente (die je moet aanvullen tot je de aanbevolen 250 gram per dag haalt) en is niet te zout en te vet.

Liggen die positieve uitzonderingen voor het grijpen? NRC deed een kleine steekproef en koos vijf magnetronmaaltijden, vis, vlees en vega. De meest ongezond ogende maaltijden (bami, stamppot met worst) lieten we liggen. Dan nog viel het niet mee. Op één na waren ze te zout, en er zit bar weinig groente in met nauwelijk ‘bite’. Over de smaak doen we op deze pagina’s maar even geen uitspraak.

Rode Curry van Lidl

500 gram

760 kcal

15 g verzadigd vet

2,5 g zout

4,4 g vezels

58 procent van deze maaltijd is ‘kip in rode currysaus’, slecht 21 procent daarvan is kip (12 procent van het totaal dus). 42 procent is rijst. Groente zit er amper in, alleen wat tomatenpuree en rode paprika door de saus en wat snippers lente-ui door de rijst. Wel veel verschillende suikers: dextrose, maltodextrine, suiker, honing. Met 15 gram is dit de maaltijd met het meeste verzadigde vet, dan mag je de rest van de dag bijna niks meer.

Pasta spinaci salmone van AH

450 gram

480 kcal

7 g verzadigd vet

2,4 g zout

4,5 g vezels

In deze pasta met spinazie en zalm van Albert Heijn zit vooral courgette en venkel en maar 4,5 procent spinazie en 8,5 procent zalm. Van de minder bekende ingrediënten vallen vooral de emulgator (E471) en maltodextrine op. E471 zorgt ervoor dat de boel niet gaat schiften en maltodextrine is een zoet bindmiddel dat in het lichaam wordt omgezet in glucose.

Couscous met groenteballetjes en tomatensalsa van Jumbo

450 gram

657 kcal

4,1 g verzadigd vet

3,8 g zout

10,8 g vezels

In de ingrediëntenlijst staan eindeloos veel groentesoorten maar tussen de couscous (44 procent) zie je maar een paar verdwaalde boontjes en stukjes paprika (we wegen amper 100 gram, met salsa). Een ander deel zit onherkenbaar in de groenteballetjes (16 procent). Voor vegetariërs is vitamine B12 en ijzer toegevoegd. Dextrose, maltodextrine en gedroogde glucosestroop zijn alledrie suikers.

Biologische boerenkool stamppot van AH

400 gram

380 kcal

98 kcal

8 g verzadigd vet

3,2 g zout

8 g vezels

In de bioboerenkool van Albert Heijn zit 130 gram groente. Aan de magere kant, maar meer dan in de meeste maaltijden. Het is wel een erg kleine portie. Omdat het biologisch is, zijn chemische toevoegingen uit den boze. Als antioxidanten zijn ascorbinezuur (vitamine C) en rozemarijnextract gebruikt.

Scharrelkip rozemarijn met haricots verts en aardappeltjes in de schil van AH

450 gram

445 kcal

7,5 g verzadigd vet

1,4 g zout

12 g vezels

Dit is zo’n beetje de gezondste magnetronmaaltijd die we konden vinden. Er staat ook een ‘gezonde keuze’-vinkje op. We wegen 158 gram boontjes. Meer groente dan veel mensen eten, maar 92 gram minder dan je op een dag zou moeten eten. De kip is scharrel, dat zie je ook niet vaak. En het is de enige maaltijd van deze vijf die niet te zout is. Er zitten geen E-nummers in maar bijvoorbeeld wel gistextract, een hartige smaakversterker die nauwelijks verschilt van het E-nummer 621.