Rusland blokkeert veroordeling Syrische gifgasaanval

Rusland heeft een veto uitgesproken over een Veiligheidsraadresolutie waarin de gifgasaanval in Syrië wordt veroordeeld en de Syrische president Assad wordt opgeroepen mee te werken aan een onderzoek naar de aanval. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Rusland heeft sinds het begin van de burgeroorlog in het land zeven keer eerder resoluties geblokkeerd die bondgenoot Assad onwelgevallig waren.

In de resolutie die Rusland tegenhield wordt het Syrische regime opgeroepen onderzoekers toe te laten, en bijvoorbeeld informatie over vliegbewegingen aan te leveren. De resolutie werd gesteund door onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. Bolivia stemde met Rusland tegen. China, dat zes keer eerder een resolutie over Syrië vetode, Kazachstan en Ethiopië onthielden zich van stemming.

Bij de gifgasaanval in Khan Shaykhun zijn 4 april meer dan zeventig doden gevallen en talloze gewonden. Volgens onder meer Britse onderzoekers zijn de slachtoffers getroffen door een aanval met het zenuwgas sarin. De Verenigde Staten voerden naar aanleiding van de aanval een raketbeschieting uit op doelen van de Syrische krijgsmacht. De Russische president Poetin zei woensdag dat die actie de verhouding tussen Rusland en de VS heeft geschaad.

De Amerikaanse president Trump verwelkomde woensdagavond secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO in het Witte Huis. In een gezamenlijke verklaring na afloop dankte Trump zijn NAVO-bondgenoten voor het steunen van de resolutie.