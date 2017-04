Teamsprinters winnen zilver op WK baanwielrennen

De Nederlandse baanwielrenners Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli hebben woensdag zilver gewonnen op het WK baanwielrennen in Hongkong. De teamsprinters reden in de finale tegen het team van Nieuw-Zeeland. Ze verloren met 44,049 om 44,382. Frankrijk werd derde.

Eerder op de dag wonnen de baanwielrenners in de eerste ronde van de olympisch kampioen Groot-Brittannië. Op de Olympische Spelen eindigde het team als zesde. Vorig jaar won Nederland ook zilver op het WK in Londen. Ook toen werd de finale verloren van Nieuw-Zeeland.

De vrouwenploeg werd woensdag in de eerste ronde van de teamsprint uitgeschakeld door Rusland en eindigde op de zesde plaats. Rusland won uiteindelijk goud. Australië eindigde als tweede en Duitsland op de derde plaats.

De Nederlandse Kirsten Wild is woensdag als vijfde geëindigd op het onderdeel scratch. Dit is een individueel onderdeel van het baanwielrennen over een afstand van 10 kilometer waar alleen de eindtijd telt. Vorig jaar won ze als titelverdediger nog zilver op dit onderdeel. De Italiaanse Rachele Barbieri won dit jaar goud.