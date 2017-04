Meer klachten over gemeenten bij Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman kreeg vorig jaar ruim 6.700 klachten van burgers over hun gemeente. Het jaar daarvoor waren dat er nog zo’n 5.400. Dat meldt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in zijn jaarverslag dat hij woensdag overhandigde aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

De toename komt doordat gemeenten ruim twee jaar geleden allerlei nieuwe taken hebben gekregen op het gebied van zorg, uitkeringen, jeugdhulp en werkplaatsen voor gehandicapten. “Ik zie dat sommige gemeenten worstelen met hoe ze die taken moeten uitvoeren”, zegt Van Zutphen. Ook de gemeenteraden die hun gemeentebestuur hierop horen te controleren, moeten daar volgens de ombudsman nog aan “wennen”.

Totaal aantal klachten afgenomen

Het totale aantal klachten nam af van ruim 38.000 in 2015 naar 35.000 vorig jaar. Die daling komt vooral door de grote hoeveelheid klachten die in 2015 binnenkwamen over het dreigende einde van de ‘blauwe envelop’ van de Belastingdienst: ongeveer 3.000. “Dat onderwerp genereerde veel aandacht”, zegt Van Zutphen. “Nu is het totale aantal klachten weer op het niveau van de jaren daarvoor.” De Belastingdienst besloot om de blauwe envelop toch te blijven versturen naar mensen die digitaal minder vaardig zijn.

De ombudsman riep de nieuwe Tweede Kamer woensdag op om altijd oog te blijven houden voor de zwakkeren in de samenleving. Dat gebeurt nog te weinig, zei hij, niet alleen door Tweede Kamerleden, maar ook in gemeenteraden. Van Zutphen: “Dat betekent dat je bij het maken van nieuwe regels niet pas aan het einde aan je inwoners denkt, maar dat je vanaf het begin bekijkt: wat willen zij zelf?” Hij pleitte in de Tweede Kamer voor wetten die “uitvoerbaar” en “begrijpelijk” zijn, ook voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.