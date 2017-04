Luchtgevechtsoefeningen boven slapend Nederland

Rien Zilvold Rien Zilvold Rien Zilvold

Luchtsteun geven aan grondtroepen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Dat was de belangrijkste taak van de Nederlandse F-16 jachtvliegtuigen die jarenlang onderdeel waren van de internationale coalitie tegen IS en vlogen boven Irak en Syrië. Meer dan 2.000 missies voerden de jachtvliegers uit. Ze vernielden onder meer wapenfabrieken en opslagplaatsen van IS.

Rien Zilvold Rien Zilvold

Tot vorig jaar zomer. Toen kwamen de Nederlandse F-16’s thuis. De inzet boven Irak en Syrië was namelijk zo eenzijdig, dat het personeel ongetraind dreigde te raken. Voor luchtgevechten, bijvoorbeeld. De groeiende dreiging aan de Russische grens zorgt ervoor dat de krijgsmacht weer wil trainen op man-tegen-man gevechten, ‘conventionele oorlogsvoering’. Dus namen Belgische jachtvliegers de Nederlandse rol in Irak en Syrië over, en mochten de Nederlandse F16’s in eigen land komen trainen.

Rien Zilvold



Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp heeft al meerdere keren opgeroepen om te investeren in de krijgsmacht. Zijn organisatie is ,,uitgehold”, zei Middendorp in NRC. Liever had Middendorp de jachtvliegers niet teruggetrokken uit het Midden-Oosten, of de helikoptercapaciteit uit Mali. Maar, zegt Middendorp, hij kan niet anders. Anders raken ze ongetraind.

Rien Zilvold



Dus is het grootste deel van het luchtmachtpersoneel in Nederland. Jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters trainden de hele winter boven donker en slapend Nederland op luchtgevechten, navigeren en bijtanken in de lucht. Fotograaf Rien Zilvold ging op bezoek op de luchtmachtbases, en kreeg ruime toegang om de trainingen vast te leggen.

Rien Zilvold Rien Zilvold Rien Zilvold

Zilvold zag bijvoorbeeld dat de bemanning kon wennen aan nachtzichtapparatuur, die op missies vaak wordt gebruikt. Het zijn een soort kokertjes, met beperkt zicht rondom. Niet makkelijk om dan nog een goed bombardement uit te voeren, met een topsnelheid van 2.000 kilometer per uur die de F-16 kan bereiken.

Bekijk ook Een uitgehold leger , een fotoserie over de staat van het Nederlandse leger na jarenlange bezuinigingen op Defensie.