Londen na Brexit: hoe ziet de toekomst van de stad eruit?

Londen staat bekend om zijn diversiteit, en vormt tegelijkertijd een belangrijk financieel centrum voor de wereldeconomie. Maar sinds het Verenigd Koninkrijk een jaar geleden besloot om uit de Europese Unie te stappen, is de toekomst voor veel mensen die in de stad wonen onzeker.

Het is de vraag hoe de stad zich na de Brexit verder zal ontwikkelen. Zal de stad zich makkelijk kunnen aanpassen aan het economische protectionisme dat de komende jaren werkelijkheid lijkt te worden? En wat zullen de gevolgen zijn voor Londenaren zelf?

De Amerikaanse journalist Sarah Lyall ging terug naar de stad waar ze vijftien jaar correspondent was voor The New York Times. Samen met de Russische fotograaf Sergej Ponomarjov maakte ze een multimediaal en persoonlijk verslag.

De journalist wil een beeld schetsen van wat Londen vandaag voor stad is, en ook verklaren hoe de metropool de afgelopen eeuw zo is gegroeid. In een van de eerste alinea’s schrijft Lyall:

Modern London thrives on the idea that one city can be a global melting pot, a global trading house, a global media machine and a place where everyone tolerates everyone else, mostly. The thought is that being connected to the rest of the world is something to celebrate. But what happens to London when that idea unexpectedly falls away?