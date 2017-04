Justitie: aanslagpleger Berlijn handelde alleen

Anis Amri, de terrorist die in december een dodelijke aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, handelde waarschijnlijk alleen. Dat is de voorlopige conclusie van het onderzoek naar de zaak, meldt de Duitse justitie woensdagavond. Wel had hij grote belangstelling voor het islamistisch gedachtegoed, en stond hij tot op het moment van de aanslag in contact met een IS-strijder in het buitenland. Aanwijzingen dat hij handlangers had in Duitsland, zijn er niet.

De Duitse justitie publiceerde woensdag een uitgebreide reconstructie van de weken en dagen voorafgaand aan de aanslag. Amri maakte al op 31 oktober of 1 november een filmpje van zichzelf waarin hij trouw zweert aan Islamitische Staat. Het contact met de IS-strijder vond in ieder geval sinds 10 november plaats. Halverwege die maand, een paar dagen later, verandert ook zijn surfgedrag. Waar hij eerder voornamelijk porno keek via internet, verdiept hij zich nu in de extremistische jihad. Begin december leest hij bijna niets anders meer.

Drugsgebruik

Op de dag van de aanslag roofde Amri een geparkeerde vrachtwagen door de Poolse chauffeur door zijn hoofd te schieten. Hij reed vervolgens naar de kerstmarkt, die hij vermoedelijk al eind november al als doelwit had gekozen. Daar reed hij elf mensen dood en verwondde hij nog eens tientallen anderen.

Na zijn daad sloeg Amri op de vlucht. Via onder meer Nederland en Frankrijk, belandde hij in de Italiaanse stad Milaan. Hij werd in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

Uit Italiaans onderzoek bleek dat Amri op het moment van zijn dood niet onder invloed was van drugs, meldt de Duitse openbaar aanklager woensdag. Of hij ten tijde van de aanslag, twee dagen eerder, onder invloed was, was niet meer vast te stellen. Wel werd op basis van sporen in zijn haar vastgesteld dat hij zo nu en dan wiet gebruikte en geregeld grote hoeveelheden cocaïne tot zich had genomen.