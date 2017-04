John de Mol geeft strijd om TMG nog niet op

John de Mol zet zijn poging om de Telegraaf Media Groep (TMG) in te lijven vooralsnog gewoon door. Nadat eerder al het Vlaamse Mediahuis een officieel biedingsbericht neerlegde bij toezichthouder AFM, zal ook De Mol’s bedrijf Talpa dat voor 17 april doen, zo laat hij woensdag weten in een verklaring. De mediamagnaat houdt vast aan een eerder gemelde biedingsprijs van 6,50 euro per aandeel.

De Raad van Commissarissen van TMG gaf eerder aan “exclusief” te willen onderhandelen met het Mediahuis, waarmee een akkoord is gesloten over een overnamebod van 6 euro per aandeel. De redactieraad van De Telegraaf riep De Mol vervolgens op de strijd om TMG op te geven. Ondanks die oproep blijft De Mol zijn belang in het mediabedrijf maar uitbouwen, tot inmiddels bijna 29 procent.

Mediahuis heeft echter de steun van grootaandeelhouder VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van de familie Van Puijenbroek, waardoor het zich verzekerd weet van een klein 60 procent van de aandelen.

Van Puijenbroek liet eerder al weten dat de keuze voor Mediahuis “definitief” is, ook al biedt John de Mol meer geld. Een gang naar de rechter van De Mol om een plek aan de onderhandelingstafel te claimen zorgde echter niet voor het gewenste resultaat. De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof oordeelde dat de raad van commissarissen het recht heeft Talpa af te wijzen.

SBS Broadcasting

Het voornemen van de mediamagnaat om TMG in te lijven heeft echter een boost gekregen met het aanwerven van de volledige eigendom over SBS Broadcasting. Talpa kan daardoor “het nieuwe Nederlands multimediabedrijf creëren dat zij voor ogen heeft”, zo laat De Mol woensdag weten via een persverklaring. Hij is van mening dat zijn bod een “reëel en aantrekkelijk alternatief” is voor dat van Mediahuis.