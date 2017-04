Inspectie haalt HSL Logistik van het spoor

Goederenvervoerder HSL Logistik mag vanaf woensdag geen gebruik meer maken van het spoor in Nederland. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dat besloten omdat het bedrijf uit Den Bosch, ondanks verschillende waarschuwingen, de veiligheid niet op orde heeft. Het is de eerste keer dat de ILT een veiligheidscertificaat intrekt voor een vervoerder op het Nederlandse spoor.

Belangrijkste oorzaak is dat HSL Logistik volgens de inspectie het zogeheten veiligheidsbeheersysteem, waarin de omgang met risico’s beschreven staat, niet op orde heeft. Het systeem is niet compleet en wordt in de praktijk niet meer toegepast, wat voor onveilige situaties op het spoor zorgt, meldt de ILT.

Zo reden machinisten van het bedrijf het afgelopen jaar drie maal door een rood sein. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Ook voerde één van de machinisten voor vertrek een verplichte remproef niet uit, waardoor de trein niet kon stoppen voor een rood sein. Daarnaast is er sinds 2015 vijf keer een proces verbaal opgemaakt vanwege onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen.

Al eerder waarschuwingen

De ILT heeft het bedrijf al eerder gewaarschuwd, maar HSL Logistik pakt volgens de inspectie “tekortkomingen te laat op” en heeft “onvoldoende aandacht voor continue verbetering van de veiligheid op het spoor”. Sinds 14 februari stond de goederenvervoerder al onder verscherpt toezicht:

“Omdat structurele verbeteringen uitblijven, incidenten blijven plaatsvinden en het bedrijf ook gevaarlijke stoffen zoals ethanol vervoert, heeft de inspectie het veiligheidscertificaat van het bedrijf ingetrokken. Zonder veiligheidscertificaat mag een vervoerder niet op het hoofdspoor in Nederland rijden.”

Pas wanneer HSL Logistik het veiligheidssysteem op orde heeft, kan een nieuwe aanvraag worden gedaan voor een certificaat om van het Nederlandse spoor gebruik te mogen maken.