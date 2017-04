Dwight Dissels over The Passion: ‘Ik ben ook de eerste kale Jezus’

Als je aan Dwight Dissels vraagt hoe het is om de eerste zwarte Jezus in The Passion te zijn, dan pareert hij: „Ik ben ook de eerste kale Jezus!”

De jaarlijkse tv-show over de terechtstelling van de zoon van God, op Witte Donderdag te zien op NPO1, heeft doorgaans een overwegend witte cast. Maar dit jaar is niet alleen Jezus zwart, maar ook zijn apostel Petrus (Omri Tindal). Die heeft zelfs een beeldvullende afro. En de verslaggever in de show is EO-presentator Kefah Allush, van Palestijnse afkomst. Geen bewust diversiteitsbeleid, bezweert de Evangelische Omroep, maar wel „mooi meegenomen”, want het thema dit jaar is ‘verbinding’.

Dissels heeft niet zo veel met het diversiteitsvraagstuk: „Ik had er zelf niet bij stilgestaan, ik merkte het pas uit de enthousiaste reacties uit de gemeenschap. Ik wil niet op de voorgrond treden van: ‘kijk mij nu eens de minderheden vertegenwoordigen’. Maar als The Passion hiermee een nog breder publiek krijgt, zou dat mooi zijn.”

De eerste christelijke Jezus

Relevanter voor Dissels is dat hij in de prille Passion-traditie de eerste christelijke Jezus is. Eerder werd de rol van Jezus gespeeld door ongelovigen of ‘ietsisten’. Dat past in de opzet van het spektakel; het paasverhaal aantrekkelijk maken voor ongelovigen, door de inzet van bekende artiesten en Nederlandse hits. Dissels is praktiserend evangelisch. Voor hem betekent het verhaal echt iets: de zoon van God die sterft als zoenoffer voor God en de mensheid, en die daarna opstaat uit de dood: opnieuw beginnen, de ziel die groeit door het lijden.

Muziek en het geloof kreeg hij van zijn ouders mee. Dissels (1981) groeide op in Zaandam, in een christelijk gezin. Zijn ouders waren lid van de pinkstergemeente en ze zongen in gospelband Chosen People. „Die bestond al in Suriname. Toen ze begin jaren zeventig naar Nederland kwamen, hebben ze de band hier voortgezet. Dus ik kwam al vroeg in aanraking met muziek. Mijn vader werkte bij een bank en gaf ’s avonds Engelse bijles, mijn moeder zat in de verzorging.”

Toen hij tien was, overleed plotseling zijn vader. Dissels: „De eenzaamheid, de wanhoop. Ik kwam bij voetbalvriendjes thuis, daar liepen gewoon vaders rond. Ik had wel wat vragen aan daarboven. Waarom kan ik geen normaal leven leiden? Wat hebben deze scherven voor zin? Waarom moest ons dit overkomen?” Het geloof betekende voor de opstandige Dissels nog niet zoveel: „Mijn moeder heeft toen veel steun aan het geloof gehad. Maar voor mij was het gewoon routine: op zondag gingen we naar de kerk, we baden voor het eten en mijn moeder las voor uit de bijbel.”

Toen hij twintig was, het was 1 april 2000, ging Dissels eens naar een kerk in Amsterdam waar een Amerikaanse gospelzanger optrad, Donnie McClurkin. Hij preekte en zong het lied ‘Jesus at the Mention of your Name’. Dat kwam diep binnen bij Dissels. „Ik besefte: alles wat je meemaakt past in Gods plan. Dat was het moment dat het geloof van een routine veranderde in een relatie; een persoonlijke relatie met God. Het geloof werd concreet voor mij, een levensstijl.” Dissels sloot zich aan bij de evangelische Maranathakerk in Amsterdam-West.

Het gat dat zijn vaders dood had geslagen, werd gevuld door Jezus. Dissels: „Omdat ik zonder vader opgroeide, was ik op een zoektocht naar wie ik was, naar welke man ik moest worden. Hoe moet je een stropdas strikken? Wat voor pak moet je aan? Ik zocht een voorbeeld, iemand aan wie ik me kon spiegelen. Dat kon een voetbaltrainer zijn, of een muziekdocent – vaderfiguren die mij vooruit hielpen. Uiteindelijk werd het Jezus.”

Met het geloof kwam het zingen

Dissels is in The Passion ook de eerste part-time Jezus. Hij is geen voltijds artiest, maar financieel adviseur bij een internationaal adviesbureau op de Zuidas. Alleen op vrijdag zingt hij.

Samen met het geloof kwam ook het zingen. „Tot die tijd had ik vooral gitaar gespeeld en gevoetbald. Nu ging ik zingen in gospelkoren. In 2010 deed ik de opening van EO Jongerendag, ik zong het lied ‘Freedom is Here’. Zo’n stadion van dertigduizend mensen, ik begreep voor het eerst dat ik mensen kon raken met mijn stem.

Dissels deed dit seizoen mee aan The Voice of Holland. Hij kwam tot de halve finale. „Goed dat ik niet heb gewonnen want nu heb ik meer vrijheid om zelf mijn pad te kiezen.” Dissels zegt wel veel aan The Voice te hebben gehad, vooral aan zijn coach, rapper Ali B: „Ik koos voor hem omdat heel direct is. Hij heeft een goede kijk op wat klopt en wat niet klopt in wat je zingt. Op hoe maak je het urgent wat je zingt.”

Nu probeert Dissels van zijn passie zijn beroep te maken. Hij hoeft niet per se gospel te zingen. „Maar je zult mij niet horen zingen over drank en drugs en rock ’n’ roll. Wel over geloof, hoop en liefde. Als je van God zo’n talent hebt gekregen, dan moet je het ook voor het goede gebruiken. Niet puur voor het entertainment.”

Vlak na The Voice werd hij gebeld voor The Passion. „Ik dacht dat ik figurant mocht zijn, een voorbijganger of zo.” The Passion is een religieuze voorstelling met seculiere liedjes. „Door de context krijgen de liedjes een andere lading. Zo zing ik voor Petrus ‘Ik huil alleen bij jou’ van Ali B. Dat gaat over vriendschap, over onvoorwaardelijk van iemand houden. Daar staat Jezus voor.”

God, waarom heeft u mij verlaten?

Is zijn geloof veranderd doordat hij nu zelf de zoon van God speelt? „Ja, het verhaal kreeg wel een andere dimensie voor mij. Ik kende de kern wel, maar niet het gevoel. Jezus heeft zich ook verstoten gevoeld, toen hij het uitschreeuwde in de Hof van Getsemane. De twijfel, de zorgen, en dat hij zich verlaten voelde door zijn vader: ‘God, waarom heeft u mij verlaten? Ik kan het niet alleen’. Dat heb ik ook meegemaakt.”

Dissels herkent zich in de menselijke kant van Jezus. En in de goddelijke kant? „Dat zit hem vooral in hoe hij zich tot de andere mensen verhoudt. Hij veroordeelt niet, hij zegt ook tegen zijn vijanden: ik ben er voor je, ik heb je lief. Dat kunnen mensen meestal niet. Dan moet je van goeden huize komen.”

En heeft hij nog antwoord gekregen op de vraag waarom zijn vader moest overlijden? „Toen was het heel verdrietig, maar het is toch een goede ervaring geweest. De tranen die ik heb gelaten, kan ik nu gebruiken om een ander tot zegen te zijn. Door mijn zang. Het lijden dient een hoger doel. Zoals het einde van Jezus een nieuw begin was.”

