‘Hartstikke relaxte’ panda’s in de Boeing 747

Door de loods gaan dienbladen met pandawater, bouillon met bamboescheut en sushi met kaviaar. Op het podium zingt ‘Bamboo Bill’: „panda panda reuzenpanda, welkom in ons land”. Kinderen met pandapetjes en pandavlaggetjes, hier vanavond op uitnodiging van Ouwehands Dierenpark, dansen met Bamboo Bill mee.

We staan deze woensdagavond in een volgepakte loods naast het dierenhotel op Schiphol. Normaal gesproken worden hier dieren klaargemaakt voor vertrek. Vanavond staat de hal vol met pers (van NOS tot BBC), genodigden en KLM-personeel. In een grote halve cirkel wacht iedereen achter hekjes op de aankomst van de panda’s. „Om 19.24 uur is het touchdown”, sprak Marcel de Nooijer, baas van KLM Cargo, eerder vanavond. Even later wordt op een groot scherm de landing van de Boeing 747-combi gelivestreamd. De vlucht heeft bijna elf uur geduurd. Gejoel en applaus gaan door de hal wanneer het toestel voet aan de grond zet. Politie en marechaussee begeleiden het vliegtuig op de landingsbaan en de brandweer geeft een shower of affection. „Lyrisch word ik hiervan”, zegt KLM-woordvoerder Manel Vrijenhoek, tegen een collega. „Wát ben ik blij dat ze er zijn. En dat het is gelukt met die livestream.” De communicatiemedewerkers van KLM lopen nog de hele avond druk op en neer met hun draaiboeken.

Geen half werk, die aankomst van de panda's @KLM. Onder het genot van soep met bamboescheut wachten pers en genodigden op de livestream. pic.twitter.com/DsfVOfy9Eq — Marije Willems (@marijewillems) April 12, 2017

Terwijl Bamboo Bill het programma nog wat opvult, komt José Kok de loods binnen. Zij is de zoölogisch manager van Ouwehands Dierenpark die straks verantwoordelijk is voor de panda’s. „Ik zat achter ze in het vliegtuig en ze waren hartstikke relaxed. Ik hoop dat ze dat na meer dan dertig uur in die kratten straks nóg zijn.” De vlucht verliep vlekkeloos, vertelt ze. Op wat turbulentie boven Chengdu na. „Dat was even vervelend. Je zag ze een hoek van hun kooi induiken en zoeken naar evenwicht.” Maar verder was het „eten, slapen, eten, slapen”, lacht ze.

Ondertussen komt De Nooijer weer even het podium op. „De spanning begint tot een kookpunt te komen.” Hoewel iedereen vanavond komt voor maar één ding, volgen er eerst nog vier speeches. Na de speeches van onder meer KLM-topman Pieter Elbers, de directeur van Ouwehands Dierenpark en de Chinese ambassadeur, komt Marcel Boekhoorn het podium op. De miljardair is de drijvende kracht achter de komst van de dieren. Na een uitgebreid dankwoord gaat hij aftellen. 10, 9, 8…

Dan komen Wu Wen en Xing Ya binnengereden. In hun kooien bezaaid met bamboe, lopen ze rondjes achter het plexiglas. Ineens heerst er stilte in de zaal. Met grote ogen kijken de kinderen naar de wollige zwart-witte beesten. Maar niet lang daarna duikt iedereen onder de hekjes door om dichterbij de dieren te komen. „Houd u alvast afstand tot de kratten, het zijn vriendelijke beesten, maar niet ongevaarlijk”, klinkt er uit de speakers. Maar iedereen maakt een selfie, ook Marcel Boekhoorn.