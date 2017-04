Grote groei plastische chirurgie in VS

Amerikanen gaven in 2016 meer dan ooit uit aan plastische chirurgie: meer dan 16 miljard dollar. Dat is een groei van drie procent ten opzichte van het voorgaande jaar, en een groei van 132 procent ten opzichte van ijkjaar 2000. Dat staat in een nieuw rapport van de American Society of Plastic Surgeons (ASPS) dat woensdag verscheen. In totaal ging het in 2016 in de VS om 17 miljoen cosmetische ingrepen, waarvan 1,78 miljoen chirurgisch.

De Verenigde Staten is sinds jaar en dag het land waar de meeste plastisch-chirurgische ingrepen worden uitgevoerd. De naar schatting 7.000 plastisch chirurgen in de VS voeren gezamelijk eenvijfde van alle cosmetische operaties ter wereld uit. Een goede tweede is Brazilië, andere landen volgen op grote afstand. Nederland behoort op het gebied van cosmetische chirurgie tot de achterhoede met iets meer dan 100.000 ingrepen per jaar. Per hoofd van de bevolking is dat een tiende van het Amerikaanse aantal.

In de VS is borstvergroting nog altijd de vaakst uitgevoerde plastisch chirurgische ingreep: 290.467 Amerikaanse vrouwen ondergingen deze operatie in 2016. Daarna volgen liposuctie, neus- en ooglidcorrectie en de facelift. Bij de niet-chirurgische ingrepen staan de botox-injecties nog altijd bovenaan, met meer dan 7 miljoen behandelingen in 2016. In Nederland waren dat er (in 2011) 21.000 – per hoofd van de bevolking een zevende van het Amerikaanse aantal.

Een trend die uit de cijfers naar voren komt, is dat mensen steeds vaker kiezen voor vettransplantatie, waarbij vetweefsel afkomstig van liposuctie wordt geïnjecteerd op plaatsen waar juist meer volume is gewenst. Het gebruik van eigen vet bij borstvergrotingen nam bijvoorbeeld toe met 72 procent. Het aantal bilvergrotingen met eigen vetweefsel steeg met 26 procent. Met eigen lichaamsvet zou, volgens de voorzitter van de ASPS, de gewenste vorm langer intact blijven dan met kunstmatige fillers.