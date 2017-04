Groep aandeelhouders eist vertrek voorzitter RvC AkzoNobel

Een groep aandeelhouders van AkzoNobel, onder aanvoering van het Amerikaanse hedgefonds Elliott, eist het vertrek van de voorzitter van de raad van commissarissen Antony Burgmans. Beleggers hebben het verf- en chemieconcern verzocht tot het beleggen van een buitengewone vergadering waarin het vertrek van Burgmans aan alle aandeelhouders zal worden voorgelegd.

De wens van Elliot en enkele andere aandeelhouders komt niet als verrassing: eerder liet het investeringsfonds weten “passende maatregelen” te zullen treffen als het bestuur van AkzoNobel zou weigeren met PPG Industries om de tafel te gaan. Het Amerikaanse PPG deed tot twee keer toe een bod op AkzoNobel, dat beide keren werd afgewezen. AkzoNobel vond het bod te laag en niet in het belang van de aandeelhouders. Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) schaarde zich achter de bedrijfstop van AkzoNobel.

De raad van commissarissen laat weten dat het verzoek van de aandeelhouders, het agendapunt waarin het vertrek van Burgmans zal worden gevraagd, is afgewezen:

“In de ogen van de raad van commissarissen zou het vertrek van meneer Burgmans onverantwoord, disproportioneel, schadelijk en niet in het belang zijn van het bedrijf, de aandeelhouders en andere belanghebbenden.”

Elliott heeft 3 procent in handen van de aandelen van AkzoNobel en is daarmee één van de vijf grootste investeerders, aldus Bloomberg.

Elliott en PPG

AkzoNobel zegt informatie te hebben ontvangen over het in het geheim bespreken van koersgevoelige informatie door Elliott met PPG. Het bedrijf heeft hier bij toezichthouder (AFM) melding van gemaakt.

Volgens AkzoNobel moeten Elliott en PPG helderheid verschaffen over hun relatie en over hoe lang de partijen met elkaar in contact staan.