Frisdrankfirma Refresco slaat overnamebod af

De Rotterdamse bottelaar Refresco heeft vorige week een ongevraagd overnamebod van de Franse investeringsmaatschappij PAI afgeslagen. Dat bevestigt de multinational (pdf) naar aanleiding van berichtgeving van Bloomberg. Het persbureau schreef eerder op woensdag op basis van anonieme bronnen dat meerdere investeringsmaatschappijen het gemunt zouden hebben op de bottelaar, PAI vooraan. Refresco bevestigt nu het bod van PAI.

PAI bood vorige week donderdag 1,4 miljard euro voor Refresco. Dat is iets meer dan de marktwaarde van 1,2 miljard. De raad van bestuur zag geen heil in dat bod en heeft aan PAI laten weten geen interesse te hebben in verdere gesprekken. De beurskoers loopt sinds de bekendmaking van het nieuws op: de marktwaarde steeg sinds woensdagochtend met 10 procent.

PAI bestaat sinds 1872 en beheert zo’n 7 miljard euro aan kapitaal voor investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het heeft acht kantoren in verschillende landen in Europa en Noord-Amerika, maar investeert voornamelijk in Franse bedrijven. PAI is sinds 2016 eigenaar van het Nederlandse recreatiebedrijf Roompot Vakanties.

Wicky

Refresco is het bedrijf achter onder andere Wicky-limonade en sappen voor verschillende A- en huismerken in Nederland, zoals Albert Heijn en C1000. Het is in verschillende landen actief, waaronder Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

In 2016 produceerde het in totaal 6,5 miljoen liter aan frisdrank, wat leidde tot een winst van 82 miljoen euro op een omzet van 2,1 miljard. Dat was bijna een verdubbeling van de winst ten opzichte van 2015. Het bedrijf heeft in die periode veel overnames gedaan in Europa en de Verenigde Staten.