Filmoverzicht: vijf ballen voor ‘Get Out’ en ‘Lady Macbeth’

●●●●● Get Out: Horrorkomedie Get Out, deze week te zien op het Imagine Film Festival in Amsterdam, daarna ook in de bioscoop, gaat over blank en links Amerika en over zwarte paranoia in dat ‘kleurenblinde’ gezelschap. Zo aardig en geïnteresseerd, die progressieve blanken, maar zien ze een mens voor zich of een neger? Exotica, hebbeding, seksobject? De film raakt een gevoelige snaar; Get Out, gemaakt voor het ‘microbudget’ van 5 miljoen dollar, heeft al ruim 169 miljoen in het laatje gebracht. Lees de recensie: Horror-hit Get Out is echt eng en echt grappig Regie: Jordan Peele. Met: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford. Op Imagine Film Festival, volgende week in de bioscoop..

●●●●● Lady Macbeth: Kostuumdrama De 19-jarige actrice Florence Pugh speelt haar rol nieuwsgierig als een puppy, brutaal als een roodborstje, onweerstaanbaar slim. Haar spottend krullende mondhoeken zijn haar grootste zonde. Ze heet Katherine. En toch die titel: Lady Macbeth. In de loop van de film zal Katherine zich misdragen en moorden plegen. Niet uit bloeddorst of machtswellust maar omdat ze mentaal doodgedrukt wordt. De eerste twee moorden juich je zelfs heimelijk toe. Heb je dat gedaan, dan straft de film je met haar derde moord – die is een stuk moeilijker te verkroppen. Lees de recensie: Katherine wil alleen maar weg Regie: William Oldroyd. Met: Florence Pugh, Christo pher Fairbank, Naomi Ackie. In: 30 bioscopen.

●●●●● Bram Fischer: Rechtbankdrama Anders dan de titel doet vermoeden is Bram Fischer geen regelrechte biopic over deze intrigerende man: hoe komt een lid van een gegoede Afrikaner familie, deken van de orde van advocaten, ertoe om ‘de andere kant’ te kiezen? Van de Velde licht net voldoende tipjes van de sluier op om je tevreden te stellen, maar focust zich verder op het proces en Fischers rol daarin. Het is een gewaagde onderneming, omdat hij zowel historische accuratesse nastreefde – en met Sello Motloung voor het eerst een Zuid-Afrikaanse acteur als Mandela castte – als een spannende film wilde maken. In beide is hij goed geslaagd. Lees de recensie: Eindelijk een Zuid-Afrikaanse Mandela Regie: Jean van de Velde. Met: Peter Paul Muller, Antoinette Louw, Sello Motloung. In: 25 bioscopen.

●●●●● Fast & Furious 8: Actie De plot verder samenvatten of bekritiseren is volkomen zinloos, want hij doet er niet wezenlijk toe – net zomin als de suikerzoete boodschap over het belang van familie. Zoals vanouds draait het om de spectaculaire stunts. Zo opzienbarend als de van wolkenkrabber naar wolkenkrabber vliegende bolides uit de vorige film wordt het nergens. De aardigste actiesequentie is die waarin door Cipher gehackte zelfrijdende auto’s gebruikt worden om een colonne met daarin de Russische minister van Buitenlandse Zaken en zijn nucleaire koffertje klem te rijden. Een scène die zowel spektakel biedt als stof tot nadenken: is al die kwetsbare software in auto’s wel zo’n goed idee? Lees de recensie: Lekker stunten met zelfrijdende bolides Regie: F. Gary Gray. Met: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham. In: 118 bioscopen.

●●●●● Rester vertical: Drama In Rester vertical vertelt de Franse regisseur Alain Guiraudie - bekend van L’inconnu du lac - dat gegeven een even lastig te classificeren als overdonderend grimmig sprookje. De titel alleen al prikkelt dubbelzinnig en slaat niet alleen op Léo’s pogingen om overeind te blijven, maar ook op zijn geslachtsdeel. Seksualiteit als levensdrift. Zonder gaat het niet. Guiraudie filmt vrijmoedig en zonder gêne. Hij deinst niet terug voor bizarre, zwarte humor, net zomin als voor bijbels aandoende scènes over wolven en schapen. Seksualiteit is voor hem net zo fluïde als de scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid, tussen voelen en weten. Lees de recensie: Van cruisen naar vaderschap Regie: Alain Guiraudie. Met: Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thiéry, Christian Bouillette. In: 8 bioscopen.

●●●●● Their Finest : Romantisch drama Veel van de kracht van de film is te danken aan het boek waarop Their Finest is gebaseerd van Lissa Evans; de personages balanceren tussen aanstekelijk romkom-cliché en complexiteit. De mannen rond Catrin zijn over the top narcistisch en seksistisch, maar ook aandoenlijk. Catrin zelf is behoorlijk tuttig en naïef. Hoewel het waarschijnlijk ook realistisch is dat wat we nu ongepaste aanraking zouden noemen toen amper werd opmerkt en ze het volstrekt normaal vindt dat ze „natuurlijk niet hetzelfde kan verdienen” als een man. Lees de recensie: Romkom tijdens WO II overstijgt de clichés Regie: Lone Scherfig. Met: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy, Eddie Marsan. In 45 bioscopen.