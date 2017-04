Een mislukte tekening? Autodraw brengt redding

Laat honderd mensen een fiets tekenen en je krijgt honderd verschillende schetsen, toonde de Italiaan Gianluca Gimini vorig jaar al aan. Niet iedereen bleek een natuurtalent, gezien de zadels die op de bagagedrager eindigden en rijwielen zonder ketting.

Voor iedereen die problemen heeft met het tekenen van figuren en het eindeloos klooien in Paint zat is, heeft Google sinds woensdag een oplossing: Autodraw. Naast het automatisch aanvullen van tekst - autocorrect voor de luie whatsapper - is er nu ook een automatische tekenaar.

Het idee is simpel: teken wat lijnen die de vorm hebben van wat je wilt laten zien, en Autodraw geeft allerlei suggesties van wat je zou kunnen bedoelen. En dat werkt aardig goed. Zo namen we de proef op de som en tekenden wat bibberige lijnen, die een krant moesten voorstellen. Vrijwel meteen duikt bovenin de suggestie van een tweepaginabreed dagblad op.

Schuif over de foto’s om de originele tekening (links) en de suggestie van Autodraw te zien.

Ook een poging om een eend te tekenen, wordt meteen door de tool herkend:

En zelfs een bewust armetierig ingezette bakkelieten hoorn wordt een perfect ouderwets toestel:

Niet feilloos

Toch werkt het tooltje niet feilloos. De wat basalere vormen en gebruiksvoorwerpen worden herkend, maar van de poging een zwembad te tekenen, maakt Autodraw een Eiffeltoren. Al kan dat natuurlijk ook aan de tekenenkunsten van de tekenaar liggen.

Zelf ook experimenteren met Autodraw, kan hier.