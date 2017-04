Duitsers beseffen: aanslag had erger kunnen aflopen

Een ‘positief teken’ noemde Angela Merkel het, dat de spelers van Borussia Dortmund (BVB) niet zwichtten voor terreur, maar een dag nadat ze in hun eigen stad doelwit van een aanslag waren geweest alweer klaar stonden om te spelen. Ik zal duimen voor BVB, had de bondskanselier woensdag in een telefoongesprek met de voorzitter van de club gezegd.

Een dag nadat de spelers in hun bus slachtoffer van een aanslag waren, gingen ze met 2-3 ten onder. Volgende week is de return, in Monaco.



Daarmee bedoelde ze vermoedelijk niet alleen dat ze hoopte op een overwinning van het Duitse team op AS Monaco, maar ook dat ze duimde voor een veilig verloop van de wedstrijd. Want de dreiging van nieuwe aanslagen in Duitsland blijft groot.

Hoewel nog veel onduidelijk was over de toedracht van aanslag van dinsdagavond, ging de Duitse justitie er woensdag wel al van uit dat er een terroristisch motief was, mogelijk met radicaal-islamitische achtergrond. Twee verdachten heeft de politie in het vizier. Eén van hen is woensdag opgepakt, een 25-jarige Irakees uit Wuppertal, die contact met Islamitische Staat zou hebben gehad. Naar de ander, een 28-jarige Duitser, werd nog gezocht.

Glassplinters

Toen dinsdagavond drie explosieven afgingen bij de spelersbus van Borussia Dortmund, raakte BVB-verdediger Marc Bartra, die helemaal achterin zat, door rondvliegende glassplinters zwaargewond aan zijn hand en onderarm. Een politieman liep een shock op en een beschadiging aan zijn gehoor. De andere spelers kwamen met de schrik vrij. In het al volgestroomde stadion werd omgeroepen dat de wedstrijd tegen Monaco een dag werd uitgesteld.

Maar dat er geen grote aantallen slachtoffers waren gevallen, doet niets af aan de ernst van de zaak, besefte men in Duitsland al snel. Het had heel weinig gescheeld of het was veel slechter afgelopen. De explosieven, verstopt in een heg, waren voorzien van metalen pinnen, die tientallen meters in het rond vlogen. Eén van die pinnen boorde zich in een van de hoofdsteunen in de bus, die net naar het stadion was vertrokken met de hele ploeg aan boord van het vaste spelershotel in Dortmund. Als de bus geen gepantserd glas had gehad, hadden er makkelijk veel meer gewonden kunnen vallen of zelfs dodelijke slachtoffers.

Voor verwarring zorgde een in het Duits gestelde brief waarin de aanslag werd opgeëist, en waarvan drie exemplaren in de buurt van de gehavende bus werden gevonden. Op het eerste gezicht leek de inhoud van de brief erop te wijzen dat Islamitische Staat (IS), of een sympathisant van deze terreurorganisatie, verantwoordelijk was voor de aanslag. Maar de inhoud week op een aantal punten af van de manier waarop IS doorgaans communiceert en aanslagen opeist.

De aanhef van de brief („In naam van Allah, de genadige, de barmhartige …”) past nog in het patroon van IS-verklaringen, net als dreigementen aan het adres van „kruisvaardernaties” die in het Midden-Oosten moslims zouden vermoorden – sporters, kunstenaars en andere prominenten uit deze (westerse) landen zijn volgens de brief op een dodenlijst van IS gezet.

Bevreemding

Maar het gebruik van de termen ‘kalifaat’ en ‘Islamitische Staat’ in het Duits wekte bevreemding. IS-aanhangers gebruiken daarvoor doorgaans, ook als ze andere talen dan Arabisch spreken of schrijven, de Arabische woorden, aldus terrorisme-experts. Ook zou het ongebruikelijk zijn bij het opeisen van aanslagen te verwijzen naar eerdere aanslagen – in deze brief wordt gerefereerd aan de aanslag in december op een kerstmarkt in Berlijn.

De dodenlijst zou blijven bestaan zolang Duitse vliegtuigen actief blijven boven Syrië (waar ze verkenningsvluchten uitvoeren voor de militaire operatie tegen IS) en zolang de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland niet gesloten wordt. Voor zover bekend heeft IS zich niet eerder uitgelaten over dit hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht in Europa.

Alles bij elkaar zorgde dit bij de autoriteiten voor twijfel over de authenticiteit van de brief, over de vraag of de aanslag werkelijk door radicale moslims is gepleegd, en of de brief niet als dwaalspoor bedoeld is geweest .

Veel groter was meteen de twijfel bij justitie over een heel andere brief uit extreem-linkse hoek. Volgens deze verklaring, op de linkse website Indymedia, zou de Borussia-bus zijn aangevallen omdat de club niet hard genoeg optrad tegen racisten, neonazi’s en rechts-populisten.