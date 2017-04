‘Onderzoek naar islamitische link bij aanslag Borussia-bus’

De Duitse politie gaat onderzoeken of islamitische terreur ten grondslag ligt aan de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund dinsdagavond. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung woensdag.

Volgens de Duitse krant werd bij de bus een brief gevonden met daarop in het Duits de woorden “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle”. De politie gaat de link met islamitische terreur onderzoeken, maar houdt rekening met een afleidingsmanoeuvre. In de brief wordt verder verwezen naar de Duitse aanwezigheid in Syrië en de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. De aanslag zou een vergeldingsactie zijn voor de Duitse militaire missie in Syrië tegen Islamitische Staat (IS). Zolang Duitsland doorgaat met het bombarderen van IS, zo zou te lezen zijn in de brief, zullen Duitsers op de dodenlijst van de terreurgroep staan.

Tweede brief

Het Duitse blad Focus maakt melding van een tweede brief die door de Duitse politie wordt onderzocht. De brief, die via internet is verspreid, zou antifascistische kenmerken hebben. De spelersbus is volgens deze brief aangevallen uit protest tegen het beleid van club. Borussia zou niet genoeg doen tegen racisten, nazi’s en rechtse populisten.

Bij de aanslag met drie explosieven op de spelersbus van Borussia raakte verdediger Marc Bartra gewond aan zijn arm. Een politieagent liep gehoorschade op en raakte arbeidsongeschikt. Het gaat volgens de politie om een bewuste aanval op de spelersbus. Het duel in de kwartfinales van de Champions League tussen Borussia Dortmund en AS Monaco werd verplaatst naar woensdagavond 18.45 uur.