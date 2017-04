Dolfinarium onderzoekt onregelmatigheden in boekhouding oud-directeur

Een eerste zoektocht leverde enkele verdachte facturen en betalingen op, aldus Van de Hoef. “Wij gaan nu nader onderzoek doen. Ik verwacht dat wij daar twee weken voor nodig hebben.” Het Dolfinarium kwam in actie nadat NRC dinsdag berichtte dat Foppen als directeur klanten van het dierenpark had gevraagd betalingen te doen op zijn privébankrekening. In zeker één geval zou daadwerkelijk zijn betaald.

Foppen werd vrijdag met onmiddellijke ingang geschorst als directeur van Het Spoorwegmuseum in Utrecht. Die baan kreeg hij in april 2015, na zijn vertrek in Harderwijk. Volgens attractieparkenwebsite Looopings is Foppen geschorst vanwege fraude en belangenverstrengeling. De directeur zou museumgeld gebruikt hebben voor privéfeestjes. Ook zou hij opdrachten hebben gegeven aan het bedrijf van zijn vrouw.

De kwestie in Harderwijk betreft eveneens mogelijke financiële onregelmatigheden. Foppen stuurde in maart 2015, op briefpapier van zijn werkgever, een rekening van 8.500 euro voor een bijeenkomst in het Dolfinarium naar klanten. Daarbij vroeg hij om overmaking van het geld op zijn privérekening. Hij schreef: “Wij zullen het geld gebruiken voor een goed doel binnen ons park.” Uit de informatie die NRC heeft blijkt dat Foppen op eenzelfde wijze eerder al 7.000 euro ontving.