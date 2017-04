De Borussia-fans zijn niet bang. Wel aangeslagen

Veel voetbalsupporters zijn er nog niet, woensdagmiddag op de winderige boulevard waar het Signal Iduna Park ligt – het stadion van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund. Maar wel: busjes met schotels erop (ZDF, Tagesschau) en cameraploegen. En vooral heel veel politie. Blauwe bussen staan in rijen voor het stadion, motoren rijden af en aan, politiehonden snuffelen rond. Agenten met automatische wapens in de aanslag patrouilleren, hier en daar staan gepantserde voertuigen.

Je zou bijna vergeten dat hier vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld wordt. In de kwartfinale van de Champions League treedt Borussia Dortmund aan tegen AS Monaco – een dag later dan gepland. Want Borussia Dortmund was dinsdag het doelwit van een aanslag. Op weg naar de wedstrijd gingen drie explosies af bij de spelersbus van de club. Een ruit sneuvelde. De Spaanse verdediger Marc Bartra raakte gewond, een politieagent liep gehoorschade op. Het zou onverantwoord zijn om de wedstrijd door te laten gaan, oordeelde de clubleiding. De wedstrijd werd verplaatst naar woensdag.

Keuvelen bij bratwurst en drank

Ondanks de grote aanwezigheid van de veiligheidsdiensten is de sfeer aan de Strobelallee niet gespannen. Naarmate de middag vordert, kleurt de boulevard allengs meer zwart-geel, de kleuren van de club uit Dortmund. Een groepje agenten, de zware wapens in de aanslag, keuvelt wat met elkaar, de bratwurst- en drankkraampjes gaan open en supporters lopen lachend over straat.

Angstig zijn de fans niet, met al die politie erbij, zeggen ze. Ook Borussia-supporter Klaus Bartling (56) heeft er geen moment aan gedacht zijn kaartje in te leveren. Maar ontdaan is hij wel. „Waarom zijn sporters het doelwit? En wat is er gebeurd? Een aanslag? Door islamisten of gewoon verrückte fans?” Hij zat dinsdagavond in het stadion toen hij de knallen hoorde.

De sfeer was toen even gespannen, zegt Bartling, Maar de supporters bleven rustig. Ook toen duidelijk werd dat de spelersbus van hun club het doelwit was, en de wedstrijd niet doorging.

Football Soccer - Borussia Dortmund v AS Monaco - UEFA Champions League Quarter Final First Leg - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 12/4/17 A Borussia Dortmund fan wearing a Marc Bartra shirt outside the stadium before the match Reuters / Kai Pfaffenbach Livepic Football Soccer - Borussia Dortmund v AS Monaco - UEFA Champions League Quarter Final First Leg - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 12/4/17 Scarves and merchandise on sale outside the stadium before the match Reuters / Kai Pfaffenbach Livepic

Wie of wat achter de aanslag zit, lijkt voor de meeste fans van later zorg te zijn. Ze zijn vooral aangeslagen door wat er gebeurd is. Een groepje mannen dat voor een bratwurstkraam staan, twijfelt openlijk of het wel daadwerkelijk islamisten waren, zoals momenteel door de autoriteiten onderzocht wordt. Wellicht waren het supporters van een andere club, of zelfs boze Borussia-fans, wie weet. Het is gewoon scheisse dat de spelersbus het doelwit is geweest.

Even verderop wordt iedereen gefouilleerd die de officiële fanshop van Borussia binnen wil gaan. Een rij voor de mannen, een rij voor de vrouwen. De beveiliging maakt tassen open, kijkt erin. Dat gebeurt normaal ook wel, zegt een beveiliger, maar niet op zo’n schaal. En ja, zegt hij, dat heeft met de gebeurtenissen van dinsdag te maken.

De fans van Monaco bang? „Pas du tout”

Er lopen hier en daar ook Franse fans van Monaco rond. Twee jongens uit Lille vinden het „erg triest” wat er de avond ervoor gebeurd is. Ook zij zaten in het stadion. De aanwezige Monaco-fans begonnen de Borussia-fans in het stadion toe te zingen, Bang voor vanavond? „Pas du tout.”

Ook Zwitsers Salin Akay (25) en Milovunovix Marko (25) hebben geen last van angst, maar ze balen wel een beetje. Ze waren speciaal uit Zürich overgevlogen om gisteren de wedstrijd te zien. Door de afgelasting hebben zij hun vlucht van vandaag moeten cancelen. Woensdagavond laat gaan ze na de wedstrijd met een huurauto terug. Toen het in het stadion duidelijk werd dat er een explosie was geweest, was Marko wel even bang. Als het bij de bus kan gebeuren, waarom dan ook niet hier? Maar omdat het publiek rustig bleef, bleef hij dat ook.

Tussen de reusachtige, wapperende geelzwarte vlaggen voor het stadion van Borussia staat politiewoordvoerder Maco Bischoff de internationale media te woord. „Een erg, erg grote operatie”, noemt hij de beveiliging van de wedstrijd woensdagavond. „Normaal gaat het er hier vriendelijk aan toe, maar dit is een speciale situatie.” Hij wijst om zich heen. Twee keer zoveel agenten als normaal. Niet alleen bij het stadion, ook de spelersbus – het doelwit van de aanslag, immers – heeft woensdag extra beveiliging gekregen. Bischoff: „Laten we nu vooral hopen dat er vanavond niks geks gebeurt.”