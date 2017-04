Champions League: Dortmund verliest van Monaco

Borussia Dortmund heeft woensdagavond de eerste kwartfinale in de Champions League verloren van AS Monaco. De wedstrijd eindigde in 2-3. De return is in Frankrijk volgende week.

Aan het einde van de wedstrijd heeft de politie korte tijd een aantal uitgangen van het stadion afgesloten nadat er verdachte objecten waren gevonden. De politie liet kort hierop weten dat de objecten worden onderzocht en dat alle uitgangen inmiddels weer geopend zijn. Alle toeschouwers konden dus uit het stadion vertrekken.

Aanslag

De kwartfinale zou eigenlijk dinsdag al gespeeld worden maar werd op het laatste moment afgelast na een aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. Volgens de politie was het een bewuste aanval op de spelersbus. De politie liet woensdag weten twee islamitische extremisten te verdenken. Een van hen is inmiddels opgepakt.

De trainer van Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, zei volgens persbureau Reuters dat het team zich genegeerd voelde door de autoriteiten. Ze hadden liever nog even gewacht met het inhalen van de wedstrijd. Bij de aanslag raakte verdediger Marc Bartra gewond. Zijn teamgenoten droegen tijdens de warming-up shirts met zijn naam erop. Via Instagram laat Bartra weten dat het beter met hem gaat.

Wedstrijd

AS Monaco kwam in de negentiende minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Kylian Mbappé. Een paar minuten ervoor miste Monaco nog een strafschop. Tien minuten voor rust maakte Borussia Dortmund een eigen doelpunt en daarmee kwam de stand op 0-2 te staan. Na rust zorgde Ousmane Dembélé van Monaco voor de 1-2. Vervolgens wisten beide clubs nog een keer te scoren; Kylian Mbappé voor AS Monaco, gevolgd door Shinji Kagawa van Dortmund.

Er worden woensdag nog twee wedstrijden in de Champions League gespeeld. Bayern München speelt tegen Real Madrid en Atlético Madrid tegen Leicester City