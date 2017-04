Boedapest smeekt om ‘Europa’, maar Brussel blijft voorzichtig

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Drie rijen oproerpolitie-agenten duwen bij de ingang van het nationale radiogebouw in Boedapest de woelige menigte terug. Op de luifel boven hun hoofden plant een demonstrante een Europese vlag in de sokkel. „Europa, Europa!” scanderen de uitzinnige studenten haar toe, tijdens een van de meest dramatische momenten in vier dagen van anti-regeringsprotesten in de Hongaarse hoofdstad.

Zondag waren demonstranten met meer dan 70.000. Deze woensdagavond gaan ze naar verwachting opnieuw massaal de straat op. Ze willen dat de EU een halt toeroept aan de regering van Viktor Orbán die, zo luidt het protest, de rechtstaat ondergraaft en kritische stemmen beknot. De nieuwste controverse draait om de Central European University die door nieuwe wetgeving met sluiting wordt bedreigd.

Als Orbán niet bijstuurt zullen onze wegen scheiden. de Vlaamse christendemocraat Ivo Belet

„Europa! Europa!” Het klinkt al een tijdje als een smeekbede. Maar in Brussel bleef het stil.

Laten we Orbán gewoon zijn gang gaan? Orbán valt de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting aan, vindt het European Network Against Racism (ENAR). „Als de EU hier niets tegen onderneemt wordt de EU ongeloofwaardig.”

Meerdere maatschappelijke organisaties spoorden de laatste weken de Europese Commissie aan tot actie.

Woensdag liet de Commissie dan toch formeel van zich horen. „Wij vragen ons af: welke kant wil Orbán op met zijn land?” zei vicepresident Frans Timmermans die zich „grote zorgen” maakt over de situatie in Hongarije. Specifiek over de met sluiting bedreigde Central European University zei Timmermans dat „de CEU, een parel op de kroon van Midden-Europa, ongestoord moet kunnen blijven functioneren”.

Bekijk hieronder beelden van AFP van de protesten van zondag:



Nog geen juridische stappen

Over juridische procedures denkt de Commissie nog niet na. Allereerst wordt, met het Europees verdrag in de hand, onderzocht in welke mate Hongarije verdragsartikel 2, over de fundamentele democratische waarden van de EU, schendt.

Behalve naar de omstreden nieuwe hoger onderwijswet, gericht tegen de CEU, kijkt de Commissie ook kritisch naar de aangescherpte Hongaarse asielwetgeving, discriminatie van Romazigeunerkinderen in het onderwijs, en de aanpak van non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Orbán wil dat Hongaarse ngo’s die financiële steun krijgen uit het buitenland zich laten registreren omdat ze zouden dienen als instrumenten van externe beïnvloeding. Volgens ngo’s is de bedoeling een angstklimaat te creëren rond hun werk. „Mensen komen nu al naar ons kantoor met giften in baar geld omdat ze bang zijn dat een overschrijving hun steun openbaar zou kunnen maken”, zegt Marta Pardavi van het Hongaarse Helsinki-commitee, een mensenrechten-organisatie.

„Partnerorganisaties discussiëren intern of ze nog met ons geassocieerd willen worden.”

Met zijn handtekening onder de Verklaring van Rome op de EU-top eind maart heeft Orbán zich gecommitteerd aan „onze gedeelde Europese waarden”, bracht Timmermans in herinnering.

„Maar vervolgens gaat Orbán naar huis en voert daar een regeringscampagne met de leus ‘Laten we Brussel stoppen’. Vind je ‘t dan gek dat wij als Commissie ons afvragen of Hongarije nou wel of niet onze waarden deelt? Daarover willen we nu in debat gaan met de Hongaarse regering”.

Pas eind april presenteert de Commissie haar bevindingen. Tot die tijd wil Timmermans voorzichtig zijn in zijn uitlatingen, vanwege alle juridische haken en ogen. „We moeten zeker zijn van onze zaak. Maar de Commissie zal niet buigen en zal blijven vechten voor de waarden van de EU.”

Al sinds Orbáns aantreden als premier in 2010 tart de Hongaar Brussel met felle retoriek gericht tegen de EU, terwijl zijn land – en vooral Orbáns zakelijke vriendenkring - volop profiteert van Europese subsidiemiljarden ten behoeve van Hongaarse bedrijven en infrastructuur.

Lees ook: Orbán valt progressieve waakhond aan , over Orbán die een campagne begint tegen George Soros.

Middelvinger

Keer op keer „steekt Orbán zijn middelvinger naar ons op” klinkt het geïrriteerd in het Europees parlement waar Orbán onder vuur ligt. De grootste fractie in het parlement, de Europese Volkspartij (EVP) waartoe Orbáns partij Fidesz behoort, hield Orbán de laatste jaren de hand boven het hoofd. Maar binnen de EVP wordt nu ook de zorgwekkende optelsom gemaakt: Orbáns mediawet die de journalistiek muilkorfde, zijn beperking van de macht van het Hooggerechtshof, zijn pleidooi voor de herinvoering van de doodstraf en de detentie van alle asielzoekers. Het is slechts een greep uit de dossiers die de EVP in toenemende mate in verlegenheid brengt. Orbáns aanval op de CEU is één middelvinger te veel. „Iedereen binnen de EVP vindt nu dat Orbán de rode lijn heeft overschreden”, zegt de Vlaamse christendemocraat Ivo Belet, die met zijn partij CD&V deel uitmaakt van de EVP. „Als Orbán niet bijstuurt zullen onze wegen scheiden.”

CDA-fractieleider in het Europees Parlement Esther de Lange wil dat nu eerst de Europese Commissie haar onderzoek verricht. „Tot die tijd spreek ik nog geen politieke veroordeling uit.”

Inmiddels dringen zowel de Amerikaanse en Franse regeringen als de Duitse president Walter Steinmeier erop aan dat de CEU, opgericht door de Hongaars-Amerikaanse miljardair-filantroop George Soros, met rust wordt gelaten. Orbáns woordvoerder Zoltán Kovács, zelf bezitter van twee CEU-diploma’s, reageerde:

„De leugens van Soros zijn in staat gebleken zelfs de Duitse regering om de tuin te leiden.”