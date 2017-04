Ik schraap mijn arm langs een scherpe rand van een kastdeur. Daarna valt bij voorjaarswerk op het dakterras een kapotte bloempot nog verder kapot op mijn voet. Met een wond loop ik naar beneden om er zalf op te doen. Daar stoot ik tegen de vioolkoffer waardoor ik nu ook op de teen van de andere voet gehavend ben. Jammerend sta ik daar. Mijn dochter van 8 zegt: „Misschien moet je nog even gaan slapen en dan met je goede been uit bed stappen.” Mijn man: „Je weet toch dat je in huis altijd bergschoenen moet dragen.”

