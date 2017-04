Zo reageert internet op de United-rel

Heb je een slechte dag, neem dan even een momentje om te denken aan de CEO van United Airlines. Erger dan zijn start van de week kan de jouwe niet zijn. Maandag schokte een filmpje waarin een passagier van United op hardhandige wijze uit een vliegtuig gezet wordt mensen wereldwijd. Maar de vlucht was overboekt.

Omdat geen van de passagiers zijn of haar stoel op wilde geven tegen een beloning van 800 dollar bepaalde de luchtvaartmaatschappij welke vier reizigers niet meer mee mochten. Twee passagiers vertrokken vrijwillig. Maar een arts en zijn vrouw wilden niet weg. Dat had gevolgen.

Op de video’s, die medereizigers vrijwel meteen op het internet plaatsten, is pijnlijk duidelijk hoeveel geweld nodig was om de man het vliegtuig uit te werken. Op foto’s is bovendien te zien hoe de man na het incident bloed in zijn gezicht heeft. De man bleek bovendien een dokter, die naar huis wilde om patiënten te kunnen behandelen, terwijl de vier stoelen in het vliegtuig voor medewerkers van de luchtvaartmaatschappij bestemd bleken te zijn. Zij moesten diezelfde dag aan het werk op een vlucht naar Louisville.

Kort na de aanvaring probeerde de man opnieuw het toestel binnen te dringen. Hij zou hebben geroepen dat hij naar huis moest. Alle passagiers van het vliegtuig moesten uitstappen.

Ondertussen zorgde het filmpje overal ter wereld voor woedende reacties. De verklaring die United maandagavond uitgaf alsook de brief die hij maandag naar al zijn medewerkers stuurde, maakte een en ander misschien nog wel erger. In de verklaring niks van excuses, in de brief alleen een verdediging van de uitgevoerde actie.

In keiharde grappen wordt United op de sociale media inmiddels al meer dan een dag op de hak genomen

Dinsdagochtend onstond een speciale hashtag. Via #NewUnitedAirlinesMottos delen mensen nu alternatieve reclameslogans voor de vliegmaatschappij.

Comedian Jimmy Kimmel maakte maandagavond een alternatieve reclame voor United

Verschillende concurrerende vliegmaatschappijen haakten op Twitter op het incident in.

Ook op de Chinese sociale media is op het incident woedend gereageerd, temeer omdat het om een passagier van Chinese afkomst gaat en veel mensen racisme vermoeden.

wow. More than 64 million Weibo views for #UnitedForcesPassengerOffPlane. Nothing goes viral like China viral pic.twitter.com/lPztwUm6uP — Te-Ping Chen (@tepingchen) April 11, 2017

Na de woedende reacties op een reclame van Pepsi vorige week leek de pr-nachtmerrie van het jaar wel gevestigd. Vele mensen spraken toen hun onvrede uit over de reclame, waarin reality-ster Kendall Jenner met een blikje Pepsi een ruzie tussen demonstranten en de politie beslecht. Zelfs de dochter van Martin Luther King liet zich er sarcastisch over uit. Maar de rel rond United lijkt die ophef met vlag en wimpel te verslaan en bezorgt de CEO zonder twijfel nog wel een tijdje slapeloze nachten.