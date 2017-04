Twee kopstukken No Surrender gearresteerd

Bij invallen in Den Haag en Pijnacker heeft de politie dinsdagochtend twee kopstukken van motorclub No Surrender opgepakt. De twee en een onbekende derde arrestant worden ervan verdacht betrokken te zijn bij een steekpartij in Ridderkerk in november van vorig jaar, waarbij een man uit Den Haag zwaargewond raakte. De politie denkt dat de steekpartij een doelbewuste poging was de man te vermoorden en beschouwt de zaak als een liquidatiepoging.

De steekpartij vond plaats in een illegaal laboratorium waar anabole steroïden werden geproduceerd. De politie denkt dat de opgepakte verdachten betrokken zijn bij de productie van deze spierversterkers.

De twee opgepakte No Surrender leden zijn respectievelijk de president en de ‘sergeant of arms’ van de chapter West-Coast in Den Haag. Hun huizen zijn door de politie doorzocht, net als drie andere locaties.

Uit een inventarisatie van NRC bleek onlangs dat motorclub No Surrender vier jaar na oprichting steeds verder in het defensief is gedrongen. Vrijwel alle officiële clubhuizen zijn inmiddels op last van de gemeente gesloten, waaronder ook het clubhuis in Den Haag. Ook loopt er een fors aantal strafrechtelijke onderzoeken naar leden. Van de 36 regionale en landelijke bestuurders die No Surrender had, is inmiddels eenderde opgestapt, gevangengenomen of verdachte in een strafzaak.