Toezichthouder AFM doet onderzoek naar accountantskantoor PwC

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een onderzoek ingesteld naar accountantskantoor PwC. Dat heeft de financiële toezichthouder dinsdagavond bekend gemaakt. Als gevolg hiervan treedt Bart Koolstra af als lid van de raad van toezicht van de AFM. Hij had zich al vrijwillig, tijdelijk teruggetrokken.

Aanleiding voor het onderzoek naar PwC zijn enkele onderzoeksverhalen die in februari in NRC verschenen. Daaruit bleek dat bij een dochter van Nederlands grootste familiebedrijf SHV – Econosto Mideast in Dubai – jarenlang omstreden commissies zijn betaald aan klanten en inkopers in het Midden-Oosten. Ook bleken klanten te zijn misleid en zou er sprake zijn van verboden handel met Iran. De top van SHV was van de betalingen op de hoogte, maar trad er jarenlang niet tegen op.

PwC was de accountant van SHV en alle dochterbedrijven van het conglomeraat en bleek ook tot in detail van de omstreden betalingen te weten. Een van de betrokken accountants van PwC was in die tijd Bart Koolstra, gedurende het controlejaar 2009. In het persbericht zegt hij het resultaat van het onderzoek naar zijn voormalige werkgever „vol vertrouwen” tegemoet te zien. Hij besluit „definitief terug te treden” omdat niet bekend is hoe lang het onderzoek zal duren en om een „schijn van belangenconflict” te voorkomen. Hij zat sinds juli 2015 in de raad van toezicht van de AFM.