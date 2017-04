De Thuiskok: Tortilla + zoete aardappel

In dit boek staan best wat gezonde recepten, maar als vegetariër is het goed zoeken. Deze Spaanse omelet is één van de weinige recepten zonder vlees of vis, en bevat ook nog eens een superfood: zoete aardappel.

Schil de aardappels en snijd ze in dunne plakjes. Blancheer ze in 2 minuten bijtgaar in een pan met ruim kokend water met zout. Schep ze met een schuimspaan uit het water en laat ze uitlekken in een vergiet of op een schone doek. Verwarm een paar eetlepels olie in een koekenpan en fruit de salieblaadjes op een zacht vuurtje, zodat ze hun aroma aan de olie afgeven. Schep de blaadjes uit de olie. Fruit in deze geurige olie de zoete uiringen en neem daar de tijd voor. Ze mogen licht karameliseren. Voeg de knoflook in de laatste minuut toe en neem de pan dan direct van het vuur.

Klop de eieren in een grote kom los met wat zeezout en peper en schep hier de aardappelplakjes, uien en salie rustig en goed doorheen. Verwarm een paar eetlepels olie in de al gebruikte koekenpan laat de gehele massa in de pan glijden. Schud en duw de plakjes op hun plaats en laat de tortilla op laag vuur en met het deksel op de pan 5 min. Bakken. Je kunt de bovenkant garen door hem in een hete oven te zetten (180 graden) of door de tortilla te keren met een deksel of bord en de andere kant kort te bakken.