Sexy? Schrijf je naam in het nieuwe, vrolijke erotisch ABC

Tekenkunst Ewoud Sanders en Olivia Ettema: Pruimen op sap, Beknopt erotisch ABC.

112 pag, Uitgeverij Xander, 19,99 euro. ●●●●●

Er was al het beroemde ‘blote meisjes alfabet’. Dat werd in de jaren 70 ontworpen door grafisch vormgever Anthon Beeke. Hij fotografeerde van bovenaf naakte vrouwen, die zich op de grond vleiden in de vorm van klassieke hoofdletters (lettertype Baskerville).

Het was een aantrekkelijk naaktalfabet. Zo aantrekkelijk, dat modehuis Louis Vuitton het in 2007 kopieerde voor een reclamecampagne – zonder toestemming van Beeke. Hij spande een plagiaatzaak aan en won.

Nu heeft Nederland een nieuw en vrolijk erotisch ABC.

Het is ontworpen door tekenaar Olivia Ettema, die het afgelopen maand publiceerde in het boek Pruimen op sap, met teksten over seks en taal van Ewoud Sanders. Een deel van de erotische beginletters is al verschenen op de Achterpagina van NRC. Ettema illustreerde daar enige tijd de taalrubriek van Sanders. Ze had zoveel plezier in het ontwerpen van de sexy letters, dat ze het samen met Sanders uitbreidde tot een compleet erotisch alfabet.

Dat plezier zie je aan de letters af.

Neem bijvoorbeeld de eerste letter, de A.

Beeke had in zijn blote meisjes alfabet zeven naakte vrouwen nodig.

Ettema heeft één vrouw nodig. Haar A bestaat uit een half ontklede dame die ons haar blote billen toont. Ze buigt zich voorover, zodat we ook haar geslacht zien. Ze kijkt ons tussen haar benen door lachend en uitdagend aan.

Beekes naaktalfabet zou je eerder een sensueel alfabet kunnen noemen – hij wilde, zoals designcriticus Max Bruinsma het ooit omschreef, vooral de sensuele kwaliteiten van het klassieke lettertype benadrukken, waarbij de rondingen van de lettervormen die van de vrouwenlichamen evenaarden. Expliciet erotisch was het niet. Er wordt niet gezoend of gepaard of anderszins erotisch gehandeld in de letters. Een stijve komt er niet in voor.

Dat is nadrukkelijk anders in Ettema’s erotisch alfabet. Daar bestaat de J bijvoorbeeld uit neukende hondjes. De I is een stijve penis. De K bestaat uit zoenende matrozen. In de S hanteert een strenge meesteres de zweep. De D is een vrolijke masturbant.

Er staan soms meer erotische varianten van een letter in Pruimen op sap, zoals de H. Bij het stukje van Sanders over de evolutie van de term Happy Ending – dat sinds de jaren negentig een erotische betekenis kreeg, namelijk dat van een in een orgasme eindigende massage – tekende Ettema een man en vrouw, in silhouet, bij een ondergaande zon. Hun lichamen zijn de beide poten van de H. Het verbindende streepje is het stijve lid van de gelukzalig kijkende man, die door de vrouw met beide handen wordt vastgegrepen.

De sensuele letterontwerpen van Beeke en Ettema staan in een lange traditie van erotische ABC’s.

Ondeugende erotische letterontwerpen

Beekes blotemeisjesletters doen denken aan het zestiende-eeuwse naaktalfabet van de Duitser Peter Flötner, die in 1540 een van de eerste bekende naakte-mensenletters-ABC tekende, aldus Bruinsma.

Mensenalfabet, 1534. Peter Flötner

Ettema’s expliciete ABC staat meer in de traditie van beroemde negentiende-eeuwse ondeugende erotische letterontwerpen, zoals dat van de Fransman Joseph Apoux uit 1880, vol copulerende priesters en nonnen.

Zo zwaar van zondebesef en taboe doordrenkt als sommige van die erotische ABC’s waren, zo dartel en humoristisch is dat van Ettema. Ze zijn helder, grafisch getekend, in een stijl ontleend aan linosnedes. Soms los en krullerig, als bloemdecoraties getekend in letters van middeleeuwse boeken.

Ettema’s humor en soms wat fetisjistische beeldtaal doen denken aan een van de meesters van de erotische satirische prent, Tomi Ungerer, die zijn beroemde bundel erotische tekeningen over mechanische seks Fornicon in 1969 publiceerde.

Haar erotische letters zijn zo aanstekelijk, dat je nieuwsgierig wordt hoe je naam eruit zou zien in die letters.

Dat kan nu met de NRC-online erotische naamgenerator, waarin je je naam met Ettema’s letters kan weergeven.

