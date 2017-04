Panda’s krijgen bamboe à la carte

Koffiekannen, blikjes cola, voorverpakte maaltijden in bakjes van zilverfolie. Maar ook veertig kilo bamboe en jerrycans met tientallen liters water. Alles aan vlucht KL892 van het Chinese Chengdu naar Amsterdam is deze woensdag anders dan normaal. In het passagiersgedeelte, voorin het toestel, zitten zo’n 200 mensen. En achter, in het vrachtruim, zitten Wu Wen en Xing Ya, de twee ‘leasepanda’s’ uit Chengdu. Na zestien jaar pandadiplomatie krijgt Ouwehands Dierenpark in Rhenen de reuzenpanda’s voor vijftien jaar mee.

Op de Boeing 747-combi zitten pandastickers. Over de vliegtuigstoelen hangen pandahoesjes. En bij aankomst krijgen de passagiers pandagoodiebags. Geef ons zes weken de tijd, zei KLM tegen de Chinezen, en wij regelen het. Een speciaal toestel, dierenstewards aan boord, en een speciaal ontworpen krat voor het transport van de dieren. Bernard de Boer, die de logistieke operatie coördineerde voor KLM Cargo, kan niet wachten totdat hij de panda’s straks in hun „aandoenlijke, diepdonkere ogen” kan kijken.

Wedstrijdpaarden, siervissen, neushoorns, giraffes. De Boer heeft alles al langs zien komen. Ook panda’s, die KLM drie keer eerder vervoerde. En die zijn zo moeilijk niet, zegt hij. „Het zijn net koala’s. Eten, drinken en slapen.” Daarom gaan er kilo’s bamboe en liters water mee aan boord van de ruim 10 uur durende vlucht. „Maakt niet uit of ze het opdrinken. We willen niet dezelfde fout maken als Wenen een paar jaar geleden”, zegt De Boer. Bij een panda die terugreisde naar Chengdu was te weinig water aan boord. „Toen werd gevraagd aan de passagiers of zij afstand wilden doen van hun water, zodat alle flesjes naar de panda konden.”

Het water en de bamboe kunnen door de dierenverzorgers in de krat worden neergelegd via een luik aan de bovenkant. Die kratten stonden de afgelopen weken al in het Chinese verblijf van de panda’s, zodat de dieren alvast konden wennen. „Krattraining”, noemt De Boer dat.

Aan alles lijkt gedacht. Heeft het vliegtuig problemen, dan staat er een ander toestel klaar. Al „járen” is KLM hiermee bezig. „In 2009 zijn we erbij gehaald”, zegt De Boer. „Maar pas begin maart werd de definitieve aankomstdatum bekend. En die datum halen we”, zegt hij trots.

Anderhalf voetbalveld bamboe

Wie ook al jaren met de komst van de panda’s bezig is, is bamboekweker Bennie Nielen uit het Brabantse Asten. Zijn bedrijf mag wekelijks de honderden kilo’s bamboe leveren die nodig zijn voor de twee panda’s. Vier jaar geleden plantte Nielen al anderhalf voetbalveld vol met bamboe, speciaal voor deze twee panda’s. „Op eigen risico, want toen wisten we nog helemaal niet zeker of ze zouden komen.” Voor twee panda’s is 20.000 vierkante meter nodig en het duurt jaren voordat zo’n bamboeveld gebruiksklaar is. Als de dieren niet naar Rhenen waren gekomen, had Nielen de bamboe moeten slijten aan een van de andere dierentuinen waar hij aan levert; in Wenen, Edinburgh of België.

Deze woensdagochtend vertrekt de eerste 500 kilo Brabantse bamboe naar Ouwehands Dierenpark. In de vrachtwagen zitten veertien soorten bamboe. „Panda’s zijn heel kieskeurig. Het is nog maar de vraag of ze het opeten”, zegt Nielen. Hij krijgt straks elke week van de verzorgers van Ouwehands door welke soorten ze wel hebben opgegeten en welke niet. Dunne stengels of dikke stengels. Oud of jong. „Op basis van wat ze in een week hebben gegeten, stellen we een nieuw weekmenu samen. Ze eten à la carte.”

Woensdagavond rond zeven uur landen de panda’s op Schiphol. Wie denkt dat de dieren daarna even rustig kunnen bijkomen van de lange vlucht, heeft het mis. De landing van het vliegtuig en het uitladen van de panda’s wordt via een livestream uitgezonden. Nadat de dieren een gezondheidscheck hebben ondergaan in het dierenhotel op Schiphol, worden ze even na acht uur „gepresenteerd aan Nederland”, zo vermeldt het draaiboek. In een loods naast het dierenhotel wachten pers en genodigden totdat de panda’s naar binnen worden gereden in hun kooien achter plexiglas.

Daarna vertrekken ze per vrachtauto naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen, onder begeleiding van de marechaussee. Daar verdwijnen de panda’s direct in de binnenruimte van Pandasia, hun nieuwe verblijf, en gaan ze in quarantaine. Eindelijk even vier tot zes weken uitrusten van alle drukte.