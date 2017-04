Nervositeit over Frankrijk op markten neemt toe

Het Franse gevaar voor de euro komt niet alleen van populistisch rechts, maar ook van populistisch links. Tot deze conclusie komen beleggers op grond van nieuwe peilingen waarin de uiterst linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon een snelle opmars heeft gemaakt.

Mélenchon, die heeft gedreigd uit de eurozone te zullen stappen, zou volgens twee peilingen 18 à 19 procent van de stemmen krijgen en zo in de buurt komen van de twee koplopers Marine Le Pen (uiterst rechts) en Emmanuel Macron (midden), die elk op zo’n 24 procent staan. Op 23 april vindt de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats.

Radicale hervormingen

De extra rentevergoeding die beleggers vragen voor de aankoop van Franse staatsleningen, bovenop de rente op Duitse staatsleningen, steeg dinsdag tot 0,73 procentpunt. Deze zogeheten spread is bijna zo hoog als in februari, toen de centrum-rechtse kandidaat François Fillon in de problemen kwam. De spread daalde in maart door de opkomst van de pro-Europese Macron. Maar nu Mélenchon wel eens de tweede ronde van de verkiezingen zou kunnen halen, stijgt de nervositeit weer.

Mélenchon staat radicale hervormingen van de eurozone voor. Met de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) moet het afgelopen zijn. De ECB moet direct de staatsschuld van regeringen gaan opkopen, niet pas als die schuld op de markten wordt verhandeld, zoals nu. Zo wil Mélenchon de euro devalueren. In feite wil hij de zwakke Franse franc van weleer terugbrengen. Als de andere eurolanden niet akkoord gaan met deze plannen – wat zo goed als zeker is – „stappen we eruit”, zei de aanvoerder van radicaal-links onlangs. Het schrikbeeld op de markten is een duel Le Pen-Mélenchon in de tweede ronde. Le Pen heeft een referendum over EU-uittreding beloofd.

Slecht voor het sentiment op de markten over Frankrijk was het bericht maandag dat Japanse fondsen in februari 13,4 miljard euro aan Franse staatsschuld hebben gedumpt. Japanse beleggers staan bekend als risico-avers.

Koersval euro

Financiële instellingen houden rekening met een forse koersval van de euro als Le Pen of Mélenchon president wordt, zo valt op te maken uit gegevens van databank Bloomberg. De koers van de euro ten opzichte van de dollar kan binnen een maand een klap maken van zo’n 12 procent, zo is de verwachting die besloten ligt in valutacontracten. Meer beleggers proberen zich daarnaast in te dekken tegen een crash van de Europese aandelenbeurzen. De prijs van beleggingsconstructies die tegen zo’n crash bescherming moeten bieden, loopt op.