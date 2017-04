Minder debatteren, langer (in)formeren

De Tweede Kamer verklaart vandaag zo’n beetje alle wetgeving en debatten controversieel, terwijl de Eerste Kamer zich juist niets van de formatie aantrekt. Stadhouderskamerwatchers vragen zich af wat het betekent dat de onderhandelingen daar in de avond doorgaan. De rechter beslist over een schadevergoeding voor Denk van Sylvana Simons. Nederland lijkt niet voornemens excuses te maken aan Turkije.

CONTROVERSIEEL: Vandaag neemt de Tweede Kamer de belangrijke beslissing om voorlopig nergens over te beslissen. Een karrevracht aan onderwerpen wordt van de agenda afgevoerd zolang er een demissionair kabinet zit. De Klimaatwet van GroenLinks en PvdA tot en met een kabinetsbrief over ‘uitkomsten bestuurlijk overleg tuinbouw’ worden controversieel verklaard, schrijft verslaggever Christiaan Pelgrim. Vooral voor nieuwe Kamerleden is het vreemd, net campagne gevoerd en vol ambitie begonnen; is er niets te doen. Het nieuwe kabinet niet voor de voeten lopen, heet dat. Maar de Eerste Kamer trekt zich daar niets van aan: ‘Oekraïne’, de nieuwe wet op de geheime diensten, het boerkaverbod alsmede de wietwet en donorregistratie worden gewoon behandeld de komende tijd.

Rekening vereffenen: Denk en Forum voor Democratie kwamen vorige maand in de Kamer, maar veel meer nieuwe partijtjes redden het niet. Afsplitsers als Joram van Klaveren (PVV, daarna VNL), Jacques Monasch (PvdA, daarna Nieuwe Wegen) en Norbert Klein (50Plus, daarna Vrijzinnige Partij) kunnen dankzij hun wachtgeld rustig nadenken over een eventuele doorstart, maar lijsttrekkers als Jan Roos (VNL) en Sylvana Simons (Artikel1) moeten “de schoorsteen weer laten roken”. Juist die laatste dreigt 60.000 euro te moeten betalen voor haar breuk met Denk. Dat eiste haar ex-partij gisteren voor de rechter omdat zij contractbreuk en schending van het geheimhoudingsbeding zou hebben gepleegd.

GEEN EXCUSES I: In een, tikkeltje lang, interview met de Volkskrant bood Jeroen Dijsselbloem gisteren herhaaldelijk niet zijn excuses aan voor de ‘Schnaps und Frauen’ opmerking die hem op een storm van kritiek is komen te staan. Het was niet bedoeld zoals het is uitgelegd, en misschien had hij het anders moeten formuleren, maar verder is de minister van Financiën/eurogroepvoorzitter vooral slachtoffer, vindt hij zelf. “Het lijkt inmiddels alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan.”

Geen excuses II: Wie ook geen excuses hoeft te verwachten, zelfs niet na het Erdogan-referendum van aanstaande zondag, is de Turkse regering. Het Nederlandse kabinet is ervan “overtuigd” dat het vorige maand bij het weren van de Turkse minister Kaya van Familiezaken in Rotterdam “heeft gehandeld in overeenstemming met het internationale recht”, schreef het gisteren aan de Kamer. Op 11 maart werd deze minister bij het Turkse consulaat in Rotterdam weggestuurd en werden twee diplomaten vastgezet. Dat mag niet vanwege hun onschendbaarheid, maar het kabinet verschuilt zich achter “de chaos” van de nacht en “aanwijzingen dat de entourage [...] mogelijk over wapens beschikte”.

WAT WIJ LEZEN:

Column: Columnist Marike Stellinga is gefascineerd door de ‘foto’ die aan de formatietafel gemaakt wordt van “de sociaal-culturele stand van het land”. Want de vier optimistische partijen zullen zich daarvoor allemaal moeten inleven in de meningen van het grote deel van Nederland dat niet aan tafel zit. En durven ze dan nog wel te hervormen?

Modelcoalitie: In Utrecht bestaat het al zes jaar, een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Het AD tekende op hoe die werkt en of ze een voorbeeld voor Den Haag kan zijn. De samenwerking loopt goed, zolang de afspraken gaan over fietspaden en ecoducten. Maar, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks: “We werken met ze samen, maar het zijn niet onze vrienden.”

WAT WIJ VOLGEN: Zowaar (procedureel) nieuws uit de formatie: er wordt vandaag ook ‘s avonds onderhandeld. Naast de reguliere sessies is ook een overleg van 18.30 tot 20.30 ingepland.

WAAR WIJ ZIJN: Politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet zit vanavond bij het Politiek Café van ProDemos om samen met VVD’ers en oud-informateurs Henk Kamp en Uri Rosenthal te praten over deze en vorige formaties.

PERSONALIA: Oud-Kamerlid Clemens Cornielje (58), nu commissaris van de koning in Gelderland, heeft een hersentumor. In 2010 werd al kanker bij de VVD’er geconstateerd, maar tot nu toe was dat steeds te behandelen. Gisteren schreef hij aan de Staten van Gelderland: “Ik ben ongeneeslijk ziek. De prognose is heel slecht.” Vandaag zou de vertrouwenscommissie van de Staten beslissen over een derde termijn voor de CdK.

QUOTE VAN DE DAG

“Als de nieuwe Tweede Kamermeerderheid geen beroep op ons doet, zie ik geen reden om te vertragen.”

Senator Thom de Graaf (D66) in NRC over waarom de Eerste Kamer geen reden ziet onderwerpen controversieel te verklaren tot er een nieuw kabinet is.